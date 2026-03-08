La muestra cuenta con más de 40 trajes, e incluye diseños de destacados modistos y casas

Tras varias semanas cerrado, debido a una serie de deficiencias detectadas durante una Inspección Técnica, y que provocaron su cierre repentino, el Museo del Romanticismo ha reabierto sus puertas al público (no sin antes poner en marcha un proyecto de intervención de emergencia, con el objetivo de garantizarla seguridad de personas y bienes, y adaptar el recorrido de la visita a la colección permanente).

Sala Antesalón del Museo del Romanticismo, traje de noche de Tot-Hom y capa de Sybilla. Vicenç Prants Carreras - @Starpestudi

Estas reinterpretaciones de la moda romántica protagonizan esta nueva exposición en Madrid

Y, para celebrar esta esperada reapertura, el museo acoge en sus salas la exposición 'Ecos de la moda romántica', una muestra que establece un diálogo entre la colección de moda de la Fundació Antoni de Montpalau y la del propio museo, con más de 40 trajes prestados por la fundación. Estas piezas se exhiben en las diferentes estancias del palacio del marqués de Matallana, sede del museo, e incluye diseños de destacados modistos y casas de moda españolas de los siglos XX y XXI, como Cristóbal Balenciaga, Pedro Rodríguez, Manuel Pertegaz, Flora Villarreal, Elio Berhanyer, Sybilla, Jesús del Pozo, Teresa Helbig o David Delfín, reinterpretando así la moda romántica.

Siluetas que recrean miriñaques, crinolinas, estampados florales o madroños son los protagonistas de los diseños contemporáneos que se exponen en las salas del museo, reflejando la influencia de la moda y las fuentes visuales decimonónicas, y en diálogo con los espacios y las piezas del museo, especialmente con la colección de pintura, que muestran cómo vestían la burguesía y la aristocracia en las décadas de 1830 a 1870.

Sala del Encuentro, colección de modelos y figurines de Pedro Rodríguez. Vicenç Prants Carreras - @Starpestudi

El recorrido concluye con una sala dedicada en exclusiva al modista Pedro Rodríguez, donde podréis encontrar una selección de trajes y 30 figurines que ilustran la estrecha relación entre el creador valenciano y la indumentaria del Romanticismo.

Cómo conseguir entradas para esta exposición

Para celebrar la reapertura del Museo del Romanticismo, hasta el 20 de marzo, podéis visitar la exposición de forma gratuita. Disponible hasta el 7 de junio, la muestra temporal se puede disfrutar de martes a sábado, de 09.30 a 18.30 h (marzo y abril), y de 09.30 a 20.30 h (mayo y junio), y domingos y festivos, de 10.00 a 15.00 h. Las entradas generales se pueden adquirir en la taquilla del museo, con un coste de tres euros, aunque disponéis de una variedad de descuentos.

