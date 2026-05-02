Además de los tradicionales barquillos y rosquillas, podréis disfrutar de una jornada de música en directo

Ya sean las últimas prendas de prestigiosas marcas o conjuntos al más puro estilo 'retro', los amantes de la moda cuentan con un enorme abanico de tiendas y mercadillos para visitar en la capital. Calles enteras dedicadas a la ropa de segunda mano o firmas 'premium'; outlets con enormes descuentos; tiendas pop-up... Cada madrileño puede tener su propio estilo, sin tener que repetir outfit.

Shutterstock

Vuelve a Madrid este mercadillo con más de 100 metros cuadrados llenos de moda vintage

Con la llegada de la primavera y las esperadas Fiestas de San Isidro, qué mejor que lucir un nuevo modelito. O mejor, los clásicos trajes y vestidos de chulapo y chulapa. Xulo Market regresa a lo grande a la capital, con la celebración especial de Xulapo Vintage Market, con una curada selección de más de 1.000 prendas vintage de los 90s y 2000s, al igual que más de 15 marcas emergentes de moda 'streetwear', joyas y accesorios hechos a mano.

Igualmente, podéis disfrutar de música en directo con un DJ set, cerveza gratis y hasta un desayuno con temática castiza, que incluye las tradicionales rosquillas y barquillos, de 11.00 a 14.00 h.

Ropa vintage. Shutterstock

Xulo es el primer proyecto de España que mezcla la moda vintage y el fomento del consumo sostenible y circular, con el apoyo a talento y marcas emergentes, ofreciendo un espacio inclusivo, creativo y divertido, donde venir a comprar las prendas vintage, a la vez que visitar 'stands' de diferentes marcas, diseñadores y artistas emergentes que dan a conocer productos artesanales, 'made in Spain', vintage, y de calidad.

Cómo conseguir entradas para la nueva edición de Xulo Market

Las entradas gratuitas para Xulapo Vintage Market ya están disponibles para reserva. El mercadillo se celebrará en el Espacio Montesa (c/ Montesa 39), el próximo 16 de mayo, de 11.00 a 21.00 h.

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

NO TE LO PIERDAS: Vuelve este conocido mercadillo solidario con más de 60 firmas de moda, complementos, hogar y bisutería