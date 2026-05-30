El festival PHotoESPAÑA celebra su 29ª edición reivindicando la creatividad, la experimentación y la exploración de los límites de la imagen con una programación que aúna grandes nombres de la fotografía y talento emergente y refuerza el vínculo con las generaciones más jóvenes. Bajo el lema 'Volver a imaginar', el festival contará con cerca de 100 exposiciones.

Wildlife Portrait by Nine François

Animales salvajes protagonizan esta curiosa exposición de fotografía

Entre ellas se encuentra 'Wildlife Portrait', la exposición que presenta Havet Gallery (c/ Velázquez 86A) dentro del programa 'OFF' del festival, propone una mirada radicalmente distinta sobre la fotografía de fauna salvaje: animales retratados como si fueran personas, en imágenes monumentales, íntimas y cargadas de presencia.

De la mano del fotógrafo estadounidense Nine François, la muestra ofrece una visión radical y disruptiva de la fotografía de fauna, alejándose de los cánones tradicionales y situando al animal en el centro, a través del uso de una cámara analógica de formato medio con objetivo gran angular. El resultado son encuentros visuales directos en los que cada animal aparece con una intensidad que recuerda a la tradición del retrato clásico.

Wildlife Portrait by Nine François

En esta muestra, los animales aparecen aislados, con la mirada puesta en los visitantes. La exposición también dialoga con la historia de la representación del mundo animal, desde los bestiarios medievales hasta la fotografía científica y las expediciones naturalistas. Así, 'Wildlife Portrait' no solo captura imágenes, captura criaturas con una intensidad que pocas veces se ha visto en la fotografía contemporánea.

Cuándo ver esta exposición en Madrid

'Wildlife Portrait', de Nine François, se puede visitar de forma gratuita en Havet Gallery (c/ Velázquez 86A), hasta el 24 de julio. La galería abre sus puertas de lunes a viernes, de 10.00 a 15.00 h, y de 16.00 a 19.00 h.

Wildlife Portrait by Nine François Wildlife Portrait by Nine François

Exposiciones de fotografía imprescindibles en Madrid

Madrid acoge una variedad de muestras para todos los gustos y bolsillo. Entre las mejores exposiciones de fotografía que puedes ver en la capital actualmente, se encuentran 'The Animals' (Matadero Madrid); 'Fins ací (hasta aquí)' (La Casa de la Arquitectura) o 'El universo del artista ante la cámara' (Museo del Prado).

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