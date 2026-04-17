Madrid nunca deja de cambiar. Ya sea la apertura de nuevos e interesantes locales; reformas que transforman por completo todo tipo de ubicaciones e incluso ambiciosos proyectos que buscan mejorar los servicios de transporte, la capital evoluciona día a día. Contrato ya aprobado, ahora se ha autorizado la renaturalización de una parcela municipal en el entorno del Cementerio de Fuencarral.

Parque de Montecarmelo

Esta iniciativa supone la construcción de un parque en el barrio de Montecarmelo, con más de 1.600 árboles y nuevas zonas estanciales y de ocio para los vecinos. La inversión prevista en el contrato autorizado supera los dos millones de euros. Así, la nueva zona verde del distrito de Fuencarral-El Pardo contará con más 6,3 hectáreas.

El proyecto contempla una primera intervención de acondicionamiento de este terreno, fase donde se llevarán a cabo las obras de urbanización necesarias para garantizar la accesibilidad y el uso del parque en condiciones de seguridad para los vecinos y asegurar también, de manera efectiva, la protección de la parcela, entre las que se encuentran actuaciones como la adecuación del suelo, la construcción de caminos peatonales que garanticen el acceso a los distintos espacios de esparcimiento, de deporte y ocio, áreas infantiles y amplia zona para mascotas, que contará con un circuito zigzag, rueda de juegos y balancín.

Asimismo, también se llevará a cabo la instalación de alumbrado, un carril bici cuyo entorno será renaturalizado y mobiliario urbano, como bancos, fuentes y una docena de mesas de madera de picnic. La zona verde dispondrá de redes de drenaje y sistemas de riego para dar cobertura a las especies arbóreas y arbustivas que se plantarán. Se mejorará, asimismo, la accesibilidad al mirador de Montecarmelo.

Parque de Montecarmelo

La nueva zona verde del barrio contará con más de 18.500 unidades vegetales, entre las que destacan la plantación de 1.652 árboles, entre pinos, algarrobos, saúcos, almeces, cipreses, fresnos, manzanos, olivos, almendros, ciruelos, encinas y sauces llorones, que configurarán un bosque mediterráneo. Además de los árboles, se plantarán miles de arbustos, plantas, vivaces y gramíneas.

Los parques y jardines más bonitos de Madrid

Qué mejor plan para la época primaveral que dar un agradable paseo por un parque o un jardín de la capital. Entre los más bonitos, y que sin duda debes visitar, se encuentran el Parque Lineal del Manzanares, los Jardines Bajos del Puente de Segovia, el Parque de Enrique Tierno Galván, el Parque Dehesa de la Villa o el Parque Norte Carmen Tagle.

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