Los encendidos arrancan este mes de abril, y se prevé incorporar al circuito la Fuente de la Cascada Nueva cuando finalicen las obras de rehabilitación

Si has tomado la decisión de quedarte en Madrid durante las celebraciones de Semana Santa, con sus tradicionales procesiones, saetas y la gran tamborrada, es el momento perfecto para conocer o revisitar uno de los conjuntos palaciegos más bonitos del territorio nacional: el Palacio Real de La Granja (Segovia) y disfrutar de los famosos espectáculos acuáticos de sus fuentes.

Fuente del Canastillo. Patrimonio Nacional

Vuelven los espectáculos acuáticos de las fuentes de La Granja

Patrimonio Nacional inaugura la nueva temporada de Fuentes del Palacio Real de La Granja el próximo 2 de abril (Jueves Santo), con una programación de alrededor de 50 espectáculos de encendido entre los meses de abril y julio, en función de los recursos hidráulicos disponibles. Las fuentes se han dividido en dos grupos y se encenderán de forma alterna por semanas.

Como principal novedad de este año, Patrimonio Nacional prevé incorporar al circuito la Fuente de la Cascada Nueva, una vez finalice su restauración, programada en el mes de junio, y que ha supuesto una inversión de seis millones de euros, con el objetivo de devolver el esplendor a esta joya del siglo XVIII. Los trabajos incluyen la consolidación estructural, impermeabilización, restauración de mármoles y grupos escultóricos, y la reparación de su complejo sistema hidráulico.

Fuentes de La Granja. José Barea

El primer espectáculo de encendido, que se llevará a cabo el jueves 2 de abril, tendrá un recorrido por las fuentes del Canastillo, Ranas, Baños de Diana y Fama. El segundo, compuesto por las fuentes del Canastillo, Ocho Calles, Ranas y Fama, se inaugurará el 8 de abril. Además, habrá tres días en los que se encenderán todas las fuentes: el 30 de mayo (San Fernando), el 25 de julio (Santiago Apóstol) y el 25 de agosto (San Luis). Durante los sábados de julio y agosto también se pondrá en funcionamiento en horario nocturno la Fuente Baños de Diana.

Esta es la programación del encendido fuentes durante la temporada 2026

El encendido de fuentes del grupo compuesto por las fuentes de Canastillo, Ranas, Baños de Diana y Fama se llevará a cabo durante los días 2, 3, 4, 5, 15, 18 ,19 y 29 de abril; 1, 2, 3, 13, 16, 17, 27 y 31 de mayo; 10, 13, 14, 24, 27 y 28 de junio y los días 8, 11 y 12 de julio.

Por otra parte, el encendido de las fuentes del grupo compuesto por las fuentes de Canastillo, Ocho Calles, Ranas y Fama se llevará a cabo los días 8, 11, 12, 22, 25 y 26 de abril; 6, 9, 10, 20, 23 y 24 de mayo; 3, 6, 7, 17, 20 y 21 de junio y, finalmente, los días 1, 4 y 5 de julio.

El encendido de las fuentes del grupo compuesto por las fuentes de La Selva, Carrera de Caballos, La Cascada Nueva (cuando finalice la restauración) se celebrará los días 30 de mayo, 25 de julio y 25 de agosto, mientras que el encendido nocturno de los Baños de Diana se llevará a cabo el 4, 11, 18 y 25 de julio y los días 1, 8, 15 y 22 de agosto.

Patrimonio Nacional

Cómo conseguir entradas para el encendido de fuentes

El espectáculo de las fuentes diurno tiene un precio de 5 euros. El espectáculo nocturno de Baños de Diana tiene un precio de 3 euros. Las entradas se podrán adquirir en taquilla, en horario de 10.00 a 18.00 horas, o a través de su plataforma online. El día 25 de agosto (San Luis), la entrada es gratuita