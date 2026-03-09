Siempre se ha dicho que en Madrid no hay playa, pero eso se ha acabado. Cada vez queda menos para la futura apertura de Gemswell Surf Madrid, la futura laguna de olas artificiales para la práctica de surf, que abrirá sus puertas en la Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid. Este proyecto, que supone una inversión superior a los 60 millones de euros, prevé convertirse en el epicentro de un innovador parque de surf y contará con tecnología Wavegarden Cove.

Wavegarden

La apertura, que estaba prevista para el verano de 2026, finalmente se ha retrasado hasta la primavera de 2027, tras cerrar su financiación, y obtener el capital completo para su construcción. El proyecto contempla una laguna de surf de 23.000 m², con capacidad para hasta 120 surfistas simultáneamente. El sistema de generación de olas, desarrollado por Wavegarden, permitirá producir más de 20 tipos de olas de hasta dos metros de altura, adaptadas a distintos niveles de práctica.

Este espacio abrirá al público los 365 días del año, gracias a un sistema que permitirá mantener el agua a una temperatura adecuada para que los surfistas puedan practicar su deporte favorito en cualquier estación. Tendrá dos zonas diferenciadas, como son la 'Zona Bahía', destinada a los principiantes, y la 'Zona Reef', creada para los surfistas experimentados.

El complejo contará, además, con una amplia oferta de ocio: tendrá una zona de conciertos de 1.000 m², una escuela y tienda de surf, beach bars, áreas de juego infantil, un skatepark y espacios para la práctica de yoga, pilates y otros entrenamientos funcionales.

Wavegarden

Las mejores piscinas de Madrid

A lo largo de la calurosa temporada de verano, contáis con un amplio mapa de piscinas donde podréis daros un refrescante chapuzón. Entre las más destacadas, contáis con opciones como los Centros Deportivos Municipales de Aluche, Casa de Campo, Concepción, El Quijote, Entrevías, Moratalaz, Moscardó u Orcasitas, entre otros.

