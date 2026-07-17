Sin duda, la prenda más popular del verano. Y, con la llegada a la gran final contra Argentina, que se jugará el próximo domingo 19 de agosto, a las 21.00 h en el MetLife Stadium, las calles de Madrid seguirán llenando (si es incluso posible) de camisetas de la Selección Española de Fútbol, ya sea la archiconocida camiseta blanca, o la roja, con tonos azules.

Baoyilong Baos

Y, si tienes una camiseta de España, tienes comida gratis. Hasta el 19 de julio, el nuevo Baoyilong (c/ Don Ramón de la Cruz, 49) regalará 20 raciones por día de sus famosos baos: Xiăolóngbão de cerdo o shẽng jiān bão de cerdo.

El alma de Baoyilong son estos bollos chinos cocinados al vapor y luego dorados a la plancha, elaborados con una masa suave y esponjosa que encierra rellenos caseros de cerdo, ternera, pollo o verduras. Siempre se sirven recién hechos, con ese contraste perfecto entre lo tierno y lo crujiente que se consigue con la preparación artesanal.

Baoyilong Baos

Cookies gratis si llevas la camiseta de España en estas conocidas panaderías de Madrid

Levaduramadre se ha convertido en la embajada oficial de la afición global, con una dulce y sencilla propuesta: el día que juegue tu selección, si acudes a cualquiera de sus tiendas vistiendo la camiseta oficial de tu equipo, disfrutarás de un 3x2 en sus cookies. Esta propuesta, que seguirá en marcha hasta este domingo 19 de julio, premia a todos aquellos que lucen la camiseta de una selección de fútbol que haya jugado este Mundial 2026.

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