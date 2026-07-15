Ya sea la roja con tonos azulados o, la que sin duda se ha convertido en la prenda más popular del verano, la blanca, que rinde homenaje a la tradición y cultura nacional

Tras derrotar por dos goles a cero a Francia, la Selección Española de Fútbol regresa a una final de un Mundial 16 años después. Y, si has paseado por las calles de Madrid durante la celebración del torneo internacional, te habrás fijado que abundan las camisetas de fútbol, ya sean rojas con tonos azules o, la que este año se ha convertido en la prenda más demandada de la temporada, la camiseta blanca, una prenda que rinde homenaje a la tradición y cultura del país.

Levaduramadre se ha convertido en la embajada oficial de la afición global, con una dulce y sencilla propuesta: el día que juegue tu selección, si acudes a cualquiera de sus tiendas vistiendo la camiseta oficial de tu equipo, disfrutarás de un 3x2 en sus cookies. Esta propuesta, que seguirá en marcha hasta este domingo 19 de julio, premia a todos aquellos que lucen la camiseta de una selección de fútbol que haya jugado este Mundial 2026.

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Dónde ver la histórica final del Mundial en Madrid

Con opciones como ver el partido en un bar o en el salón de tu casa, en Madrid, se puede disfrutar de este histórico partido a lo grande. Entre los mejores lugares para ver la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se encuentran las pantallas gigantes del Movistar Arena, Madrid Río, Plaza Colón o Rita's Mirador.

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