Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

Si llevas la camiseta de España, cookies gratis hasta la final del Mundial en estas conocidas panaderías de Madrid

Ya sea la roja con tonos azulados o, la que sin duda se ha convertido en la prenda más popular del verano, la blanca, que rinde homenaje a la tradición y cultura nacional

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Redactor, Time Out Madrid
Cookies
Levaduramadre | Cookies
Publicidad

Tras derrotar por dos goles a cero a Francia, la Selección Española de Fútbol regresa a una final de un Mundial 16 años después. Y, si has paseado por las calles de Madrid durante la celebración del torneo internacional, te habrás fijado que abundan las camisetas de fútbol, ya sean rojas con tonos azules o, la que este año se ha convertido en la prenda más demandada de la temporada, la camiseta blanca, una prenda que rinde homenaje a la tradición y cultura del país.

Levaduramadre se ha convertido en la embajada oficial de la afición global, con una dulce y sencilla propuesta: el día que juegue tu selección, si acudes a cualquiera de sus tiendas vistiendo la camiseta oficial de tu equipo, disfrutarás de un 3x2 en sus cookies. Esta propuesta, que seguirá en marcha hasta este domingo 19 de julio, premia a todos aquellos que lucen la camiseta de una selección de fútbol que haya jugado este Mundial 2026.

Cookies
LevaduramadreCookies

Dónde ver la histórica final del Mundial en Madrid

Con opciones como ver el partido en un bar o en el salón de tu casa, en Madrid, se puede disfrutar de este histórico partido a lo grande. Entre los mejores lugares para ver la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se encuentran las pantallas gigantes del Movistar Arena, Madrid Río, Plaza Colón o Rita's Mirador.

NO TE LO PIERDAS: Las mejores panaderías de Madrid para adictos a la masa madre

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Verano
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.