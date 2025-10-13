Clan
Clan Obrador (Gasómetro, 11) es el despacho de pan y otras delicias fermentadas de Nuño García, una referencia en lo que a masas artesanas se refiere. Este conocedor de las masas que hizo carrera como pastelero en restaurantes gastronómicos de alto nivel por todo el mundo, decidió hace un tiempo abrir su propio negocio. De apariencia austera, el obrador se encuentra en Arganzuela (barrio de Acacias), y en él ha volcado todo el conocimiento acumulado en su carrera. Además de sus panes, de masa madre y de larga fermentación de los que elabora diferentes variedades, la vitrina despliega una sublime colección de masas dulces, rellenas o no, que harán las delicias de cualquier desayuno o merienda. Casi a diario (y más viernes y sábados) hay colas en la puerta antes de que abran.