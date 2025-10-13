De Javier Marca, uno de los pioneros de la masa madre en Madrid con Panic, a Beatriz Echeverría con El Horno de Babette. De Colmenar Viejo (Brulèe) al barrio de Sanchinarro (Marea Bread). De todo un nombre propio como John Torres al poderío femenino que despliegan en Doble Uve o Panática, que en muy poco tiempo han conseguido hacer mucho ruido en una capital en la que cada vez es más difícil sobresalir. Pero también opciones de panaderías sin gluten, porque todos podemos disfrutar de este manjar. Apúntalos todos y, de paso, celebra el Día del Pan (16 de octubre), que debería ser todos los días.

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