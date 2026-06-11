La Selección Española debuta en su aventura futbolística contra Cabo Verde, y te traemos una variada lista de lugares donde disfrutar del esperado encuentro

Cada vez queda menos para la esperada celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento deportivo que se disputará hasta el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Son muchos los amantes del fútbol que ya han preparado sus predicciones, ponen en marcha sus colecciones de cromos y buscan los mejores lugares para disfrutar de los encuentros. Recordemos que, este año, la Selección Española de Fútbol se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en la Fase de Grupos.

Más allá de verlo en casa con tus amigos, o en algunos de los bares más populares de Madrid, como pueden ser La Fontana de Oro, Dubliners, Knockout! Sports Bar, QW Bar & Pub o The Irish Rover, entre muchos otros, qué mejor que disfrutar de estos encuentros deportivos a lo grande, y de una forma única.

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Esta plaza de Madrid se convierte en un estadio de fútbol

A lo largo de varias jornadas, el fútbol tomará las calles de Madrid, con la Plaza de Colón como principal protagonista. Con el objetivo de fomentar la unión entre los aficionados que acompañan y alientan al combinado nacional, la Real Federación Española de Fútbol pone en marcha la 'Plaza Selección', un espectacular espacio donde los aficionados podrán seguir en directo los encuentros de España durante la Copa del Mundo y vivir una experiencia colectiva única alrededor del Mundial y de la Selección.

El recinto contará con pantallas gigantes, tienda oficial y museo con exposición de trofeos, además de zonas de ocio, música en vivo, actividades para todos los públicos y una amplia oferta gastronómica para animar tanto la previa como el pospartido. La entrada a la 'Plaza Selección' será gratuita y libre hasta completar aforo los días de partido.

Sala Equis

Una emblemática sala de cine convertida en un estadio de fútbol

La popular Sala Equis se convierte en 'CASA MUNDIAL', un espacio efímero diseñado para seguir el debut de la Selección Española en el Mundial de Fútbol 2026, en un ambiente que combina deporte, música y entretenimiento. Con zonas para jugar a videojuegos y futbolín, su propio mercado, espacios para tomarse fotos e incluso 'memorabilia' de la Selección Española, este encuentro único se celebrará el próximo 15 de junio, entre las 16.00 y las 23.00 h.

Organizado por JD y Adidas, el eje central del evento llegará a las 18.00 h, con la retransmisión en pantalla gigante del encuentro entre España y Cabo Verde. 'La Plaza' reunirá a los asistentes para seguir el partido en un ambiente colectivo, acompañado por animación y comentarios antes, durante el descanso y al finalizar el encuentro, además de diferentes sorpresas a lo largo de la tarde. El acceso es gratuito, aunque las plazas son limitadas y las entradas se deben reservar previamente.

Rita's Mirador

En un espacio único a las puertas del Metropolitano

Rita's Mirador, el nuevo espacio de ocio ubicado en la plataforma exterior del estadio Riyadh Air Metropolitano se prepara para vivir el arranque del Mundial, con la retransmisión de los partidos de la Selección Española, siempre que el horario lo permita, convirtiéndose así en una nueva alternativa en Madrid para disfrutar del fútbol al aire libre, con música, gastronomía, barras y todo el ambiente de tardeo. La primera cita será el próximo 15 de junio, a las 18.00 h, con el debut de España frente a Cabo Verde.

Los partidos de la Selección Española en la pantalla gigante de un cine

Los Cines Yelmo también se convertirán en un estadio de fútbol, con la retransmisión de dos partidos de la Selección Española en la Copa Mundial de la FIFA 2026, como son Cabo Verde (15 de junio) y Arabia Saudí (21 de junio). Además, si España avanza en la competición, Cine Yelmo prevé seguir acompañando a la Selección en pantalla grande con la proyección de sus próximos encuentros.

En los cines tradicionales y Premium, podréis adquirir distintos packs con entradas, palomitas y bebida, a distintos costes. Con esta iniciativa, los cines invitan a los amantes del fútbol a vivir cada jugada, cada gol y cada momento decisivo en un entorno pensado para disfrutar en comunidad, con la calidad de imagen, sonido y comodidad de sus salas.

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Una 'Watch Party' para ver el debut de la Selección Española

El Palacio de Vistalegre acogerá una espectacular 'Watch Party' para vivir a lo grande el debut de España en la Copa Mundial de la FIFA. Este evento, organizado por Lay's, se podrá disfrutar el próximo lunes 15 de junio, a las 17.00 h, combinando fútbol, entretenimiento y cultura. Este acto contará una variedad de conocidas personalidades, entre las que destacan David Villa como anfitrión.

Otros lugares para ver el Mundial de Fútbol 2026 en Madrid

Para disfrutar del deporte rey, especialmente si el encuentro es un clásico, un derbi o una final, es importante encontrar un buen bar con buenas tapas y cerveza fría. Entre los mejores bares para disfrutar del Mundial de Fútbol 2026 en Madrid, se encuentran The Irish Rover, Beer's Corner, The James Joyce, 87 Millas Sport Bar o QW Bar & Pub.

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