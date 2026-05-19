Combina un concepto de terraza al aire libre con una propuesta móvil inspirada en el imaginario londinense

Aunque ya se ha convertido en todo un escenario para algunos de los artistas más populares del momento, como Bad Bunny, The Weeknd, BTS, Rels B o Bruno Mars, el estadio Riyadh Air Metropolitano continúa con su objetivo de ampliar el uso del recinto más allá del calendario deportivo del equipo colchonero, el Atlético de Madrid.

Un nuevo espacio de ocio abre sus puertas junto a este conocido estadio

Nuevo espacio que llega de la mano del grupo Autocines, y que busca integrar ocio, gastronomía y eventos, Rita's Mirador abrirá sus puertas junto al estadio rojiblanco, un espacio que combina un concepto de terraza al aire libre con una propuesta móvil inspirada en el imaginario londinense, concebida como punto de encuentro antes y después de grandes citas del estadio, así como durante su programación habitual de fines de semana.

El espacio contará así con distintas franjas de actividad, durante las mañanas, mediodías y tardes, y que incluyen distintas propuestas vinculadas al bienestar, el brunch y el tardeo, con música en directo y DJs como eje central.

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