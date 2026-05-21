Este año, la Selección Española de Fútbol se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en la Fase de Grupos

Cada vez queda menos para la esperada celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento deportivo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Son muchos los amantes del fútbol que ya preparan sus predicciones, ponen en marcha sus colecciones de cromos y buscan los mejores lugares para disfrutar de los encuentros. Recordemos que, este año, la Selección Española de Fútbol se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en la Fase de Grupos.

Esta plaza de Madrid se convierte en un estadio de fútbol

A lo largo de varias jornadas, el fútbol tomará las calles de Madrid, con la Plaza de Colón como principal protagonista. Con el objetivo de fomentar la unión entre los aficionados que acompañan y alientan al combinado nacional, la Real Federación Española de Fútbol pone en marcha la 'Plaza Selección', un espectacular espacio donde los aficionados podrán seguir en directo los encuentros de España durante la Copa del Mundo y vivir una experiencia colectiva única alrededor del Mundial y de la Selección.

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El recinto contará con pantallas gigantes, tienda oficial y museo con exposición de trofeos, además de zonas de ocio, música en vivo, actividades para todos los públicos y una amplia oferta gastronómica para animar tanto la previa como el pospartido. El objetivo: convertir cada jornada mundialista en una auténtica fiesta de fútbol y de convivencia entre aficionados. La entrada a la 'Plaza Selección' será gratuita y libre hasta completar aforo los días de partido.

Cuándo jugará la Selección Española los partidos del Mundial 2026

Más allá de los bares y las casas, la 'Plaza Selección' se convierte en un lugar ideal para disfrutar de los encuentros de la Selección Española, en esta nueva aventura para conquistar la Copa del Mundo 2026. De momento, ya se han confirmado las fechas y horarios para los tres primeros encuentros, parte de la fase de grupos, aunque 'Plaza Selección' solo acogerá dos de ellos.

De forma completamente gratuita, podréis disfrutar de los siguientes partidos: España-Cabo Verde (15 de junio, 18.00 h), y España-Arabia Saudí (21 de junio, 18.00 h). 'Plaza Selección' abre sus puertas durante ambas jornadas, de 12.00 a 22.30 h, al igual que el día 27 de junio, de 12.00 a 18.30 h.

Un tren especial dedicado a la Selección Española de Fútbol llega a estas vías de Madrid

Con motivo de la celebración del gran torneo deportivo, la Comunidad de Madrid pondrá en circulación un tren especial de Metro dedicado a la Selección Española de Fútbol. El convoy, que recorrerá la Línea 4 durante toda la competición, está completamente vinilado en color rojo e ilustrado con algunos de los jugadores más representativos del equipo nacional.

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