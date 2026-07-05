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Bluey, el fenómeno de dibujos animados global, estrena un nuevo espectáculo para toda la familia en Madrid

Junto a su hermana Bingo y sus padres Bandit y Chilli, protagonizan una historia cargada de juegos, imaginación y valores

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Bluey. Disney+
Bluey. Disney+ | Bluey. Disney+
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En pleno verano, qué mejor que disfrutar de un buen plan para toda la familia. Con opciones como darse un refrescante chapuzón el las piscinas de Madrid (con opciones en plena naturaleza y hasta con agua salada), ver una película en los cines de verano o pasar un agradable rato en un refugio climático, esta temporada estival, los parques de atracciones pueden ser una entretenida opción para ir con los más pequeños.

Este querido personaje y su familia protagonizan un nuevo espectáculo en Madrid

El Parque de Atracciones de Madrid da la bienvenida al verano con una completa programación de novedades, pensadas para ofrecer una variedad de experiencias a visitantes de todas las edades. Y, entre las principales propuestas, destaca el estreno del nuevo espectáculo de Bluey, reconocido personaje de animación de la serie homónima, ganadora del premio Emmy y uno de los programas infantiles más vistos, elogiado por su representación realista de la vida familiar moderna y sus mensajes de crianza constructivos.

Ponte en modo baile con Bluey y su familia
Parque de Atracciones de MadridPonte en modo baile con Bluey y su familia

Bluey llega al Gran Teatro Auditorio que acogerá, desde el 4 de julio, el estreno de 'Ponte en modo baile con Bluey y su familia', un espectáculo familiar que marca la primera aparición del popular personaje en el escenario del parque y que estará disponible hasta el 31 de agostoBluey Heeler, junto a su hermana Bingo y sus padres Bandit y Chilli, protagonizan una historia cargada de juegos, imaginación y valores familiares. Con una puesta en escena vibrante, música envolvente e interacción con el público, la experiencia invita a pequeños y mayores a sumergirse en el universo Bluey y disfrutar de una aventura inolvidable.

NO TE LO PIERDAS: Vuelve una de las más singulares fuentes de este fastuoso complejo palaciego: un espectáculo gratuito pone fin a 10 años de sequía

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