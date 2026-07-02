Las obras de restauración integral han supuesto una inversión de más de cinco millones de euros

Una de las piezas más singulares de los jardines históricos del Palacio Real de La Granja, la fuente de La Cascada volverá a funcionar, por primera vez desde hace más de 10 años. Las obras de restauración integral, llevadas a cabo por Patrimonio Nacional, han supuesto una inversión de más de cinco millones de euros.

Shutterstock Fuente de La Cascada

Esta histórica fuente celebra su reapertura con un impresionante espectáculo

Para celebrarlo, podréis disfrutar de un espectáculo inaugural gratuito, con entrada libre hasta completar aforo, el próximo jueves 9 de julio, a las 17.30 h. Las obras comenzaron en agosto de 2024 y han abordado la consolidación de la estructura del conjunto, la restauración de mármoles y esculturas, la reparación del complejo sistema hidráulico de la fuente y actuaciones en las zonas ajardinadas que rodean la fuente. Todo ello se ha realizado con técnicas actuales y siempre con rigor histórico.

Uno de los retos principales ha sido la restauración pieza a pieza del conjunto, con cerca de 4.300 elementos de mármol de Carrara, granito y dolomía que han sido desmontados, catalogados y recolocados, recuperando casi todos los materiales originales. Además, se han reproducido en bronce las boquillas de los grupos escultóricos.

Patrimonio Nacional busca garantizar los recursos hídricos necesarios para celebrar los dos espectáculos extraordinarios de encendido de todas las fuentes monumentales, incluida la recién restaurada fuente de La Cascada, los días 25 de julio (Santiago Apóstol), con un precio de 5 euros, y 25 de agosto (San Luis, festividad local), con acceso gratuito. Ambos espectáculos comenzarán a las 17.30 h.

Patrimonio Nacional Fuente La Cascada

Otro gran espectáculo gratuito de agua, luz y sonido llenará este singular parque de Madrid

Hasta el próximo 27 de septiembre, las noches del Parque Europa se llenarán de magia con diferentes propuestas audiovisuales que transportarán al público a través de la música y las emociones. Los viernes será el turno de 'Happines', mientras que los sábados tomará el relevo la nueva propuesta 'Eurovisión' y los domingos pondrá el broche final el espectáculo 'Locos x los 80', completando así un fin de semana lleno de música y entretenimiento.

Las distintas funciones de agua y luz arrancarán a las 22.30 h, y podrán disfrutarse desde el Teatro Griego del Parque Europa, un espacio con capacidad para alrededor de 700 espectadores.

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