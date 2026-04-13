Forma parte de la programación de 'Salvajes, silvestres y espontáneas', una cita con la naturaleza espontánea que invita a reflexionar y observar

Con el foco en la naturaleza urbana, la flora silvestre o las experiencias de jardinería vecinal más innovadoras, La Casa Encendida acoge 'Salvajes, silvestres y espontáneas', una cita con la naturaleza espontánea que habita en las ciudades y que suele pasar desapercibida. El objetivo de este festival es poner de relieve los beneficios y la potencialidad de esa flora más olvidada e incomprendida e invita a reflexionar, observar y participar activamente en torno a ella.

Flores aromáticas y vistas al cielo, una de las instalaciones artísticas más relajantes de Madrid

Y, en la programación, que incluye actividades como un laboratorio que invita a la colaboración y la exploración, a partir de las distintas posibilidades que ofrecen las plantas silvestres; paseos guiados de observación; proyecciones cinematográficas; distintos talleres o recorridos urbanos teatralizados, destaca 'Camas De Olor', una instalación del artista Jerónimo Hagerman ubicada en La Terraza que invita al reposo y a la reflexión sobre los vínculos emocionales entre el individuo y la naturaleza.

La Casa Encendida

Rodeados de plantas aromáticas, os podéis recostar en las camas y tomaros el tiempo para ser espectadores inmóviles tanto de las nubes del cielo, como de aquellas nubes de olor vegetal que cubren nuestra cabeza por completo.

La obra de Jerónimo Hagerman, artista, paisajista y diseñador gráfico, se desarrolla en torno al análisis de la relación que se da entre el sujeto y lo exterior, poniendo énfasis en cómo se generan los vínculos emocionales entre el individuo y la naturaleza. Sus piezas abarcan algunos aspectos de los mitos modernos de la civilización frente a lo silvestre, entre los cuales están la domesticación, el paisaje como valor estético y la problemática ubicación de lo humano frente a la naturaleza en contraposición al humano como parte de la naturaleza. 'Camas De Olor' estará disponible hasta el 19 de abril en La Terraza de La Casa Encendida.

Así es la nueva edición de ' Salvajes, silvestres y espontáneas'

La séptima edición de 'Salvajes, silvestres y espontáneas' se celebra en una variedad de espacios de la capital, como La Casa Encendida, Casa de Campo, el Retiro, Casa San Cristóbal, la Huerta de los Pinos o Moratalaz, hasta el sábado 25 de abril, reuniendo a una variedad de personalidades, colectivos, profesionales y artistas que están construyendo nuevos lenguajes alrededor de este tipo de vegetación, con el objetivo de impulsar un cambio en su comprensión y en la relación que establecemos con ella. Aunque varias actividades de 'Salvajes, silvestres y espontáneas' sean gratuitas, algunas requieren registro previo, o la compra de entradas.