El recorrido viaja por los hitos y etapas de su historia reciente, a través de pinturas, esculturas, dibujos, estampas o fotografías

Cuando visitamos un museo, solemos echar la vista atrás. Obras de arte con cientos de años de historia que reposan en salas, ya sean cuadros o esculturas, entre otras piezas, y que parece que siempre han estado allí, pues tienen una presencia tan sólida que es fácil pensar que es estático. Este puede ser el caso del Museo del Prado que, a pesar de esto, ha visto como cerca de 1.000 nuevos cuadros, algunos de ellos obras maestras absolutas de Fra Angélico, Velázquez o Goya, han entrado en el museo en los últimos 25 años.

Así ha evolucionado el Museo del Prado durante el siglo XXI

Este crecimiento artístico y de impacto social es la que plantea 'Prado. Siglo XXI', una nueva exposición que se podrá visitar hasta el próximo 27 de septiembre en las salas C y D del edificio Jerónimos. La muestra recorre los distintos hitos y etapas de su historia reciente que han ido definiendo su funcionamiento, su proyecto científico y su lugar en el panorama cultural internacional.

© Museo Nacional del Prado

Este relato se articula a través de 98 piezas, entre las que se incluyen pinturas, esculturas, dibujos, estampas, fotografías, libros y documentos de archivo, junto con material audiovisual y recursos expositivos, en un proyecto que recorre el proceso de transformación experimentado por la institución en los últimos 25 años, consciente de su herencia histórica, pero también de su responsabilidad presente y futura.

La exposición arranca con una con infografía que pone de manifiesto los cambios cuantitativos, cualitativos y físicos que ha experimentado la institución en el último cuarto de siglo, junto a una gran maqueta de lo que es y será en breve el Campus Prado. Las obras reunidas, que abarcan desde la Edad Media hasta finales del siglo XX, permiten seguir cómo el museo ha incorporado piezas fundamentales, ya sea mediante adquisiciones, donaciones o legados, entre otras.

Entre las obras más significativas figuran el 'Frontal de Solanllong. Pantocrátor con el Tetramorfos' (1200–1210); el monumental 'Torso de Afrodita romano' (siglos I a.C.–I d.C.); 'El vino de la fiesta de San Martín'; 'La resurrección de Lázaro', de José de Ribera; 'San Francisco en oración', de Francisco de Zurbarán o el retrato 'Ferdinando Brandani', de Velázquez.

©Museo Nacional del Prado

El recorrido se amplía con la consolidación de núcleos específicos, como el dedicado a mujeres artistas, representado por obras de Sofonisba Anguissola, Rosa Bonheur, Rosario Weiss o María Blanchard, o la colección de fotografía, que documenta tanto la historia de los edificios del Prado como las primeras reproducciones de sus obras maestras. A estos ámbitos se suman los fondos de dibujos, estampas, cuadernos de artistas, libros y documentos de archivo, que permiten acceder a los procesos creativos y a la historia intelectual del museo.

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Colecciones de arte, muestras y exposiciones temporales se suceden en los principales museos, galerías y centros culturales de Madrid. Actualmente, y entre las más destacadas, se encuentran 'Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra' (Museo Centro de Arte Dos de Mayo); 'HELNWEIN. Mundos invertidos' (Espacio Solo) o 'Eduardo Chillida. Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque).

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