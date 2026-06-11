Madrid acoge una gran variedad de exposiciones a lo largo del año. Ya sea en emblemáticos museos, como el Prado, el Thyssen o el Reina Sofía, o en populares galerías, la capital es una ciudad ideal para los amantes del arte. En esta ocasión, la Galería de las Colecciones Reales ha inaugurado su nueva gran exposición temporal, 'Tejiendo la vida cortesana. Tejidos y bordados de las Colecciones Reales'.

© Patrimonio Nacional

Así es la nueva exposición temporal de la Galería de las Colecciones Reales

Comisariada por tres expertas de Patrimonio Nacional, esta muestra supone el el mayor hito expositivo dedicado al textil cortesano en España realizado en la historia. Se han seleccionado algo más de 200 piezas de excepcional calidad técnica, la gran mayoría nunca expuestas al público. Además, muchas han sido restauradas, pudiendo contemplarse así en óptimo estado de conservación.

Junto a los tejidos, también podréis encontrará pinturas, fotografías, mobiliario y objetos que ilustran la versatilidad del textil en la vida cotidiana de los palacios. Entre las piezas más singulares destacan la almohada de la Reina Berenguela (anterior a 1246); una bañera 'sultana' que ocultaba su función higiénica transformándose en diván; un insólito flotador decimonónico revestido en algodón y varias camas y doseles.

La exposición, que no sigue un orden cronológico, se organiza en cinco bloques, como son 'Extraordinarias maravillas', que contrasta el ajuar medieval con piezas de ocio decimonónicas; 'Espacios de majestad', que se articula en torno a los doseles de Carlos IV y María Luisa de Parma; 'Sueños de seda', que analiza el descanso real; 'Real Oficio de Tapicería', que desvela la trastienda del cuidado de la colección, y 'Guardarropa y Tocador', que cierra el recorrido en la faceta más íntima de los monarcas.

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Cuándo visitar 'Tejiendo la vida cortesana. Tejidos y bordados de las Colecciones Reales'

'Tejiendo la vida cortesana. Tejidos y bordados de las Colecciones Reales' puede visitarse en la planta -3 de exposiciones temporales de la Galería de las Colecciones Reales hasta el 12 de octubre. El acceso está incluido en la entrada general de la Galería, aunque también puede visitarse de forma independiente junto con la exposición temporal 'Fernando Brambila, pintor de los Reales Sitios', con una entrada combinada a un precio de 8 euros.

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Colecciones de arte, muestras y exposiciones temporales se suceden en los principales museos, galerías y centros culturales de Madrid. Actualmente, y entre las más destacadas, se encuentran 'Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra' (Museo Centro de Arte Dos de Mayo); 'HELNWEIN. Mundos invertidos' (Espacio Solo); 'Prado. Siglo XXI' (Museo del Prado) o 'Eduardo Chillida. Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque).

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