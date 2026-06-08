Tras casi un año cerrados, la intervención paisajística ha contado con un presupuesto de más de 5 millones de euros

Situado a las afueras de Madrid, del Palacio Real de Aranjuez impone su elegancia exterior, asombra la belleza y la exuberancia de su ornamentación interior con estancias para el recuerdo e hipnotizan y maravillan los bellos jardines (más de 110 hectáreas) que le rodean, regados por las aguas de los ríos Tajo y Jarama. El conjunto da forma a este Real Sitio, integrado en lo que se conoce como Paisaje Cultural de Aranjuez que fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

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Reabren estos espectaculares jardines del Palacio Real de Aranjuez

Ahora, y tras casi un año en obras, a finales del mes de junio finalizará la intervención paisajística y de restauración del Jardín del Parterre de Aranjuez, un proyecto que ha contado con un presupuesto superior a los cinco millones de euros. Así, y a partir de septiembre, el palacio reabre al público esta joya de la naturaleza, con su diseño barroco original del siglo XVIII.

La esperada reapertura marca así el final de esta intervención, impulsada por Patrimonio Nacional, del que es considerado como uno de los escasos ejemplos de jardinería clásica francesa en España. La historia se remonta a la época de Felipe V, que encargó al ingeniero Esteban Marchand el diseño de este jardín situado junto al Palacio Real de Aranjuez, allá por el año 1725.

El jardín sufría un importante abandono y deterioro, acrecentados con el paso de los años por el clima más caluroso. La propuesta incorpora así más de 120 árboles de nueva plantación, al igual que seis magnolios procedentes de trasplantes del propio jardín (que se suman a los 27 ejemplares que se mantienen).

Ayuntamiento de Aranjuez

La fuente de Hércules y Anteo también ha sido protagonista de estos trabajos de restauración y rehabilitación integral, entre las que figuran intervenciones como la limpieza y restauración de las esculturas, la impermeabilización del vaso y la reparación de la instalación hidráulica. Por otra parte, la fuente de Ceres ha sido impermeabilizada, y recupera su estructura original con tres surtidores. Finalmente, las fuentes de las Nereidas también han experimentado estos trabajos de restauración, recuperando su color rojo cobrizo original.

Junto a la restauración del jardín y sus fuentes, Patrimonio Nacional está desarrollando una aplicación móvil que permitirá, el próximo mes de septiembre, recorrer el Parterre con información detallada sobre su historia, las esculturas, las especies vegetales y las distintas transformaciones.

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