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Catas, rutas guiadas y más de 15 obradores: los mejores chocolates protagonizan estas dulces jornadas

Este evento único busca asentarse como un encuentro entre el pasado y el presente de la zona

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Yam Yam Cacao
Yam Yam Cacao
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Siguiendo la tradición y la historia del municipio, El Escorial acoge, por tercer año consecutivo, las Jornadas del Chocolate en Casa Miñana. Este evento único en la región, que busca asentarse como un encuentro entre el pasado y el presente de la zona, se celebrará entre los días 21 y 22 de marzo, fechas para pensar en la historia del chocolate.

Yam Yam Cacao
Yam Yam Cacao

Para entender la relación del municipio con este delicioso producto es necesario conocer la figura de Don Matías López y López, un gallego de Sarria (Lugo) que, durante la segunda mitad del siglo XIX, levantó un imperio del cacao en El Escorial. Estas jornadas dedicadas al cacao contará con más de una docena de actividades, como rutasconferencias, catas, gymkanas, actividades infantiles y obras de teatro, y la participación de 17 obradores y maestros chocolateros.

La feria contará con la participación de obradores y chocolateros como Paco Pastel, Chocoturron canayas, Obrador Vicky Cake, Chocolate Maykhel, Chocolate Matías López, Chocolate in a bottle, Yam Yam Cacao, Cacao Amari, Maychoco, Bomboneria D'oro, Ketto café, Cacao en broma, Angelica Locantore, Tartea–Tés de autor, Obrador Valdeisabella, Chocolates Arpal o Sonrisa de ardilla–Squirrel.

A lo largo de las jornadas, podréis disfrutar de actividades como la representación 'Charlie y la Fábrica Matías López', a cargo del grupo Nuño Gutiérrez Román; la exposición 'Corazones de cacao: Memoria obrera en El Escorial'; la ruta histórica por el legado de Don Matías López en El Escorial; la conferencia 'Chocolate elevado al arte'; las catas de chocolate 'Tree to bar–del árbol al chocolate' o un 'showcooking', a cargo de Carlos Navarro.

Patrimonio Nacional
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La guía definitiva para disfrutar del chocolate en Madrid

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