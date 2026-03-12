Además, podréis disfrutar de una variedad de actuaciones en directo y un gran sorteo

Quesos, carnes, aceites, cerveza, miel, vermut, huevos, canelones… los productos de proximidad y ecológicos vuelven a las plazas y calles de Madrid, con la celebración de una nueva edición del Mercado Municipal de Productores de Villa de Vallecas, un espacio al aire libre que se celebra el segundo sábado de cada mes, y que os permitirá llevaros a casa una gran variedad de productos frescos y artesanos.

La cita, consolidada en el distrito, contará con un total de 36 establecimientos de productores, al igual que actuaciones musicales y espectáculos en directo, degustaciones de productos y el sorteo de una cesta de artículos frescos y artesanos.

Mercado de Productores Villa de Vallecas

Con la próxima llegada de la primavera, y el regreso del buen tiempo, el Mercado de Productores Villa de Vallecas se celebrará el sábado 14 de marzo, en una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Madrid y gestionado por la Federación Cooperativas y Economía Social Madrid. Situado en la avenida del Ensanche de Vallecas, 69, el mercado tendrá lugar de 10.00 a 16.00 h.

Mercado de Productores Villa de Vallecas

