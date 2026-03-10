La anterior edición se ha cancelado debido al mal tiempo que se ha experimentado en la capital durante las últimas jornadas

Ya sea un gran perchero de creativas prendas, una amplia variedad de productos artesanales como ilustraciones o velas aromáticas e incluso lo mejor de la gastronomía local, las calles de Madrid se llenan de todo tipo de productos durante la celebración de los mercadillos, entre los que destacan propuestas como El Rastro o el Mercado de las Ranas, entre muchos otros.

The Festival by Salesas

Así es el mercadillo que se celebrará este fin de semana en Madrid

En el corazón de la ciudad, The Festival by Salesas es uno de los muchos mercadillos que podéis encontrar por la ciudad. Y, debido al mal tiempo que ha estado azotando a la capital durante los últimos días, su fecha ha cambiado, pasando a celebrarse este mismo fin de semana. En concreto, el sábado 14 de marzo.

The Festival by Salesas es un espacio donde la moda, el arte, la decoración, la gastronomía y, sobre todo, el buen rollo se dan cita en el céntrico barrio de Salesas. Así, podréis encontrar una gran variedad de productos en los distintos puestos, que van desde deliciosas tartas y prendas de ropa con propuestas creativas, hasta complementos únicos, arte en forma de delicadas ilustraciones o velas con encantadores aromas.

The Festival by Salesas

Dónde se llevará a cabo The Festival by Salesas

En pleno barrio de Salesas, el mercado se celebrará en la calle Campoamor (entre Fernando VI y Orellana), la calle de Orellana (entre Campoamor y Santa Bárbara) y la plaza de Santa Bárbara (entre Orellana y Alonso Martínez). Con entrada libre, el mercadillo se suele llevar a cabo entre las 11.30 y las 20.00 h.

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid, el Mercado de las Ranas o el Mercadillo de Minerales.