Ya sean las últimas prendas de prestigiosas marcas o conjuntos al más puro estilo 'retro', los amantes de la moda cuentan con un enorme abanico de tiendas para visitar en la capital. Calles enteras dedicadas a la ropa de segunda mano o firmas 'premium'; outlets con enormes descuentos; tiendas pop-up... Cada madrileño puede tener su propio estilo, sin tener que repetir outfit.

Ropa vintage. Shutterstock

Vuelve a Madrid este mercadillo con más de 1.000 prendas vintage

Con el objetivo de inaugurar la primavera como se merece, Xulo Market regresa una vez más a la capital, y lo hace a lo grande, con más de 1.000 prendas vintage curadas de los 90s y 2000s; más de 15 marcas emergentes de moda vintage, 'streetwear', joyas y accesorios hechos a mano; tatuajes; 'tooth gems'; intervenciones artísticas e incluso desayuno gratuito.

Xulo es el primer proyecto de España que mezcla la moda vintage y el fomento del consumo sostenible y circular, con el apoyo a talento y marcas emergentes, ofreciendo un espacio inclusivo, creativo y divertido, donde venir a comprar las prendas vintage, a la vez que visitar 'stands' de diferentes marcas, diseñadores y artistas emergentes que dan a conocer productos artesanales, 'made in Spain', vintage, y de calidad.

Shutterstock

Cómo conseguir entradas para Xulo Market

Las entradas gratuitas para la nueva edición de Xulo Market, que se celebrará el próximo 14 de marzo, de 11.00 a 21.00 h en el Espacio Montesa (c/ Montesa, 39), ya están disponibles para reserva, e incluyen una cerveza gratis. Por medidas de seguridad y aforo, los pases obligatorios se revisarán en la entrada.

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

