El artista busca introducir la idea de que las cosas del mundo no son del todo evidentes

La Galería Elvira González acoge la quinta exposición individual del fotógrafo Chema Madoz, en el marco del Festival PHotoESPAÑA. La muestra, que reúne obras del artista capturadas entre 2024 y 2025, continúa su investigación en torno al objeto y sus múltiples lecturas. Así, Madoz construye sus imágenes a partir de objetos cotidianos, fotografiados en su estudio con luz natural.

Chema Madoz

Llega a Madrid una nueva exposición de Chema Madoz

Entre las nuevas obras que se podrán ver en la exposición, se encuentran motivos recurrentes como la jaula, que en esta ocasión aparece abierta, con las aves que han escapado por ella posándose sobre diferentes geografías de un mapa, o un guante de cetrería que sostiene, en lugar de las garras de un ave rapaz, una mariposa. De esta forma, Madoz busca introducir la idea de que las cosas del mundo no son del todo evidentes.

La nueva exposición de Chema Madoz estará abierta entre los días 5 de mayo y 10 de julio, y se enmarcará en la programación del Festival Off de la XXIX edición de PHotoESPAÑA.

Así será la nueva edición del Festival PHotoESPAÑA

El festival PHotoESPAÑA celebra su 29ª edición reivindicando la creatividad, la experimentación y la exploración de los límites de la imagen con una programación que aúna grandes nombres de la fotografía y talento emergente y refuerza el vínculo con las generaciones más jóvenes. Bajo el lema 'Volver a imaginar', el festival contará con cerca de 100 exposiciones.

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