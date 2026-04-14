Esta edición reivindica la creatividad, la experimentación y la exploración de los límites de la imagen, reuniendo grandes nombres y talento emergente

El festival PHotoESPAÑA celebra su 29ª edición reivindicando la creatividad, la experimentación y la exploración de los límites de la imagen con una programación que aúna grandes nombres de la fotografía y talento emergente y refuerza el vínculo con las generaciones más jóvenes. Bajo el lema 'Volver a imaginar', el festival contará con cerca de 100 exposiciones.

PhotoEspaña 2024. Filip Custic. Museo Cerralbo. Foto: Eduardo Nave

Así será la nueva edición de PHotoESPAÑA

Con cerca de 40 muestras en su 'Sección Oficial', el festival internacional de fotografía tendrá lugar entre los días 13 de mayo y 13 de septiembre. Distintas miradas, generaciones, perspectivas y estilos componen una propuesta en la que se incluyen maestros como Richard Avedon o Robert Frank, que presenta por primera vez en España de manera íntegra la emblemática serie fotográfica 'Robert Frank and The Americans'; refrentes del fotoperiodismo como Colita e Isabel Azkarate hasta figuras consagradas como Isabel Muñoz y autores contemporáneos de referencias como Talia Chetrit, Laia Abril, Bego Antón, Greta Alfaro, Rafał Milach, José Quintanilla o Gorka Postigo.

Un año más, el festival mantiene su colaboración con grandes museos, como la Galería de las Colecciones Reales y Jardines del Campo del Moro, el Museo del Romanticismo, el Museo Nacional de Artes Decorativas o el Museo Arqueológico Nacional. El recorrido se completa en instituciones culturales como el Círculo de Bellas Artes, la Fundación Mapfre, el Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa o la Fundación Telefónica, entre otras.

Exposición 'Elliott Erwitt. La comedia humana'. PHotoESPAÑA

Países Bajos es el país invitado de esta edición, gracias a un programa que reúne sendas muestras en el Círculo de Bellas Artes y en la sala de exposiciones del Teatro Fernán Gómez, además de su participación en el programa para profesionales. El Círculo de Bellas Artes acoge la exposición 'Volver a imaginar', que propone un diálogo entre 13 creadores españoles y neerlandeses en torno al medio fotográfico. Por otra parte, la fotógrafa neerlandesa Viviane Sassen protagoniza una de las grandes apuestas del festival, con 'LUX & UMBRA', en la sala de exposiciones del Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Concebida para PHotoESPAÑA 2026, la primera muestra individual de la artista en España reúne más de tres décadas de creación en una retrospectiva que propone una relectura poética de su archivo.

Isabel Azkarate protagonizará 'Azkarate vs. Azkarate' en el Espacio Cultural Serrería Belga, una muestra que supone la continuación de más de cuatro décadas de trayectoria de una artista pionera en el fotoperiodismo y la llamada fotografía de calle. En la misma sede, el Espacio Fotolibros permitirá explorar tanto la actualidad de la producción editorial internacional como algunos de los contextos culturales y escenas que han contribuido a expandir el formato en las últimas décadas. A ello se une un completo programa de talleres y exposiciones que reunirán a público especializado y general.

Además, y con la participación de más de 30 galerías y espacios de arte, el Festival OFF ofrecerá una panorámica única de la creación fotográfica actual, a través de exposiciones demuestran la importancia de las galerías como agentes clase del sector. A este recorrido tradicional se sumará el Circuito Abierto, donde descubrir espacios alternativos de la capital durante el mes de septiembre.

Julio César González

Las mejores exposiciones de fotografía que puedes ver en Madrid

Entre las mejores exposiciones de fotografía que puedes visitar actualmente en Madrid, se encuentran muestras como 'The Animals' (Matadero Madrid); 'The Fold. Hoda Afshar' (La Casa Encendida); 'Helen Levitt' (Fundación Mapfre); 'Hotel del artefacto expoliado' (Museo Nacional de Antropología) o 'El universo del artista ante la cámara' (Museo del Prado).

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