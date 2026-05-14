El festival 'Pint of Science' celebra su undécima edición del 18 al 20 de mayo por toda España y Madrid vuelve a contar con una amplia programación del que ya es el mayor evento de divulgación científica gratuito a nivel mundial, en el que investigadoras e investigadores de todas las áreas del conocimiento comparten su trabajo en un ambiente muy diferente al habitual: los bares.

Pint of Science

Así será la nueva edición de ' Pint of Science'

¿Cómo funcionan las recomendaciones en Spotify? ¿Quién decide los horarios de tu instituto? ¿Qué efecto tienen la música y el baile en tu cerebro? ¿Cómo afecta el urbanismo a la salud? Estas y otras llamativas preguntas serán solo algunas de las cuestiones que se responderán a lo largo de estas jornadas.

En Madrid, 'Pint of Science' se celebrará en un total de diez bares repartidos por toda la ciudad, con un total de 71 charlas científicas organizadas en seis áreas temáticas: 'Mente Maravillosa' (neurociencias, psicología y psiquiatría); 'De los Átomos a las Galaxias' (química, física y astronomía); 'Nuestro Cuerpo' (biología humana, salud y medicina); 'Planeta Tierra' (ciencias de la Tierra, evolución y zoología); '¡Tech me out!' (tecnología, ingeniería y matemáticas) y 'Nuestra Sociedad' (derecho, historia, política y arte).

Esta edición se celebrará en horario de 19.00 a 21.00 h, en bares y espacios como New Babel Pub, La Manuela, Moe Club, Citynizer Plaza, La Caníbal, el recién renovado Café Gijón, Hamburg Exargia (Mercado de San Fernando), La Botillería, Arkose Madrid (Cuatro Caminos) y el Mercado de San Leopoldo.

Entre los ponentes que participan en esta XI edición de 'Pint of Science' Madrid se encuentra Jorge Blasco Alis, investigador de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM); Cristina Sánchez García, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Pilar Diarte Blasco, investigadora del Instituto de Historia (IH-CCHS-CSIC) y Lidia Blanco, investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CSIC).

Pint of Science

Siguiendo la propuesta iniciada en la pasada edición, el festival incorpora la iniciativa 'Pint KIDS', con actividades con base científica destinadas a los más pequeños, entre los días 18 y 20 de mayo en el Mercado de San Leopoldo y en Arkose Madrid Cuatro Caminos. En estas actividades, podréis descubrir cómo la robótica puede ayudar al tratamiento de enfermedades, las guerras entre bacterias, de qué color se pinta el universo, cómo se cargan de energía las estrellas y qué hay de realidad en la ciencia presentada por las series de televisión. La participación en las actividades para menores requiere de registro previo.

A las charlas se les sumará un concierto de Las Biolocas, un grupo de rock con versiones biológicas de canciones populares. Tendrá lugar el 20 de mayo en el Moe Club. Además de en la capital, el festival se celebrará en otras localidades de la Comunidad Autónoma de Madrid, como Alcalá de Henares, Leganés, Miraflores de la Sierra y Soto del Real.

A lo largo de sus diez ediciones pasadas en España, 'Pint of Science' ha convertido la divulgación científica en una auténtica experiencia social, con 2.200 eventos celebrados en 1.000 bares, la participación de más de 5.300 investigadoras e investigadores y la asistencia de alrededor de 130.000 personas como público. En este contexto, la undécima edición se presenta como la más ambiciosa hasta la fecha, tanto por el número de actividades previstas como por el incremento de localidades implicadas.