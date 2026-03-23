Fundado en el año 1888, y tras pasar unos meses sumido en un ambicioso proyecto de restauración, uno de los lugares más emblemáticos del Paseo de los Recoletos volverá a abrir sus puertas a finales de mes. Estamos hablando del Café Gijón que, de la mano del sello de Cappuccino Grand Café, nuevo dueño del local, regresa con una propuesta que busca combinar su legado literario y una renovada vida cultural.

Gran Café Gijón Madrid

Este histórico café de Madrid reabre sus puertas

La intervención del Café Gijón, en marcha desde el pasado mes de octubre, se ha centrado en recuperar uno de los lugares más emblemáticos de la capital, situado en el Paseo de Recoletos, 21, manteniendo mobiliario y decoración, con el objetivo de que siga siendo ese local histórico que recuerdan los madrileños.

El grupo Cappuccino Grand Café cuenta con otro establecimiento en la capital, ubicado en la Plaza de la Independencia, 5, al igual que otros locales situados Mallorca, Valencia, Ibiza, Málaga o Sevilla. Lugar de tertulia y debate sobre temas como arte, política, literatura y vida, el Café Gijón reabre así sus puertas una vez más, como punto de encuentro para intelectuales y curiosos.

Las mejores cafeterías de Madrid

Un buen café puede ser una bebida vigorizante para cualquier momento del día. Para los amantes de la cafeína, la capital es un lugar ideal para disfrutar de todo tipo de bebidas, con locales especializados en todo tipo de productos y grano, y todo tipo de variedades. Acompañado de algo de comer, ya sea para desayunar o en un 'brunch', el café es una de las mejores bebidas complementarias, aunque cabe destacar el aumento de popularidad de otras consumiciones, como chais, matchas o fermentados.

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