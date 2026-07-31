Cierra esta emblemática tienda de Lavapiés con más de 70 años de historia

Tras abrir como una sastrería, poco después se especializó en chaquetillas de hostelería y ropa de trabajo

Comenzó en la calle Olivar como una sastrería y poco después se especializó en chaquetillas de hostelería y ropa de trabajo. Tras más de 70 años de oficio, y una mudanza entre medias, José Miguel ha estado manteniendo durante 54 años el negocio que abrieron sus padres, ubicado en el corazón de Lavapiés, y que ahora se despide del barrio.

Cierra esta emblemática tienda dedicada a la fabricación de prendas de ropa de trabajo

Son cada vez más los establecimientos locales que bajan la persiana y cierran las puertas, como es ahora el caso de José Luis y Sus Chaquetillas. Pero, en esta ocasión, no se debe a una subida repentina del alquiler o una mudanza obligada: es por la jubilación de propietario. Tras más de 50 años manteniendo el negocio familiar, la tienda, ubicada actualmente en la calle del Ave María, 42 (tras una mudanza en 2003 por motivos de espacio y mejoras de infraestructura), José Luis y Sus Chaquetillas pasó a ser dirigida por los hijos María de los Ángeles y José Miguel, siguiendo la misma línea de trabajo y tradición.

EnLavapiés José Luis y Sus Chaquetillas

Así, y después de 72 años de oficio, Madrid dice adiós a otro de esos comercios locales, con un mensaje de despedida en redes sociales donde dan las "gracias a todos nuestros clientes, amigos y vecinos por confiar en nosotros durante todos estos años". Añaden que "han sido décadas de trabajo, de crear prendas a medida, de escuchar historias y de construir relaciones que llevaremos siempre en el corazón".

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Adiós a esta tienda centenaria de telas en Madrid

Situada en uno de los edificios supervivientes del histórico incendio de la Plaza Mayor, Madrid se despide de otro de sus negocios centenarios. Abierto en 1834, este local, conocido por su portada de madera roja y cristal, y por ser sinónimo de tejido en Madrid, cierra de forma definitiva sus puertas. Ubicada en la calle Imperial, 12, estamos hablando de Tejidos Bober. Sus estanterías acumulaban tejidos de todo tipo, que iban desde forros, entretelas, bisellería, mantelerías y materiales impermeables hasta telas de toalla y gomaespumas. Además de la venta de estos productos, el local era conocido por la confección a medida y trabajos de tapicería en piezas pequeñas, como pueden ser sillas, butacas, sillones o colchonetas.

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