Situada en uno de los edificios supervivientes del histórico incendio de la Plaza Mayor, Madrid se despide de otro de sus negocios centenarios. Abierto en 1834, este local, conocido por su portada de madera roja y cristal, y por ser sinónimo de tejido en Madrid, cierra de forma definitiva sus puertas. Ubicada en la calle Imperial, 12, estamos hablando de Tejidos Bober.

© Tejidos Bober Tejidos Bober

Sus estanterías acumulan tejidos de todo tipo, que van desde forros, entretelas, bisellería, mantelerías y materiales impermeables hasta telas de toalla y gomaespumas. Además de la venta de estos productos, el local es conocido por la confección a medida y trabajos de tapicería en piezas pequeñas, como pueden ser sillas, butacas, sillones o colchonetas.