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Cierra esta tienda centenaria de telas en Madrid, un emblema entre los negocios históricos junto a la Plaza Mayor

El local se encuentra en uno de los edificios supervivientes del gran incendio de la plaza madrileña en 1790

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Redactor, Time Out Madrid
Tejidos Bober
© Tejidos Bober | Tejidos Bober
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Situada en uno de los edificios supervivientes del histórico incendio de la Plaza Mayor, Madrid se despide de otro de sus negocios centenarios. Abierto en 1834, este local, conocido por su portada de madera roja y cristal, y por ser sinónimo de tejido en Madrid, cierra de forma definitiva sus puertas. Ubicada en la calle Imperial, 12, estamos hablando de Tejidos Bober.

Tejidos Bober
© Tejidos BoberTejidos Bober

Sus estanterías acumulan tejidos de todo tipo, que van desde forros, entretelas, bisellería, mantelerías y materiales impermeables hasta telas de toalla y gomaespumas. Además de la venta de estos productos, el local es conocido por la confección a medida y trabajos de tapicería en piezas pequeñas, como pueden ser sillas, butacas, sillones o colchonetas.

Otra popular mercería de Madrid también ha cerrado sus puertas

Tras cinco años abierta, Komola Krafts ha bajado la persiana de su tienda física, situada en la calle Ercilla, 9. Este establecimiento dedicado al 'patchwork' se despide de Madrid, pasándose a un modelo 100 % online, conocida por ofrecer algunas de las últimas tendencias y novedades del sector creativo, al igual que productos, materiales y herramientas.

NO TE LO PIERDAS: Las mejores tiendas de telas, retales y tejidos de Madrid

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