Tras más de 100 años repartiendo ilusiones en plena Plaza Mayor, el histórico Bazar Arribas cierra sus puertas definitivamente. Fundada en el año 1919 por el bisabuelo de los actuales dueños, el establecimiento baja las persianas con una liquidación de stock, acompañada de grandes descuentos.

Conocida por ser una pocas jugueterías tradicionales que aún subsisten en el centro de la capital, en su comunicado por redes sociales, la tienda agradece " a todos los que vinisteis de niños y volvisteis de mayores con vuestros hijos y nietos".

Bazar Arribas. @bazararribas

La cuarta generación del Bazar Arribas cerrará las puertas del histórico comercio el próximo martes 31 de marzo. Si queréis visitar la tienda, el local abre sus puertas de lunes a viernes, de 11.00 a 15.00 h y de 16.30 a 20.30 h, y sábados, de 11.00 a 15.00 h y de 17.00 a 20.30 h.

Bazar Arribas. @bazararribas

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