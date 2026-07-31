Después de 17 años de actividad, se están evaluando los daños sufridos por el bosque y las diferentes alternativas que permitan recuperar el proyecto

Cuando hace buen tiempo, no hay nada como aprovecharlo para hacer actividades al aire libre y mejor si es en medio de la naturaleza. Pero, debido a los devastadores incendios que están afectando a la Comunidad de Madrid y otras zonas colindantes, estas semanas están siendo unas de control, seguridad e intento de volver a la normalidad.

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Cierra este mítico parque multiaventura

Hay lugares que terminan formando parte de la vida de las personas, esos donde los más pequeños viven su primera gran aventura, las familias comparten recuerdos imborrables y donde decenas de miles de personas descubren que son capaces de superar retos que jamás imaginaron. Durante más de 15 años, para muchos, eso ha sido Aventura Amazonia Pelayos que, a consecuencia del grave incendio forestal que ha afectado al entorno de Pelayos de la Presa, se ha visto obligado a cerrar sus puertas temporalmente.

El fuego ha causado importantes daños en el bosque sobre el que se desarrolla la actividad, un entorno natural que constituye la propia esencia del parque. Un parque de aventura en los árboles no puede trasladarse simplemente a otro lugar: cada plataforma, cada recorrido y cada tirolina dependen de la salud y estabilidad del bosque que los sostiene.

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Aunque el impacto del incendio obliga a suspender la actividad, ya se están evaluando, junto con técnicos y administraciones, los daños sufridos por el bosque y las diferentes alternativas que permitan recuperar el proyecto. Entre ellas se encuentra la posibilidad de reconstruir Aventura Amazonia Pelayos en el propio bosque, siempre que la evolución del entorno natural, los estudios técnicos y las autorizaciones necesarias lo hagan posible. Paralelamente, también se analizarán otras opciones que garanticen la continuidad del proyecto si finalmente esa reconstrucción no pudiera llevarse a cabo.

Aún así, y mientras se estudia el futuro de este parque, Aventura Amazonia continuará desarrollando su actividad en la Comunidad de Madrid, gracias a Aventura Amazonia Cercedilla el mayor parque de aventura de España y quinto más grande de Europa. Ubicado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, se siguen ofreciendo actividades para todos los públicos, como tirolinas, circuitos y juegos.

Multiaventura con niños en Madrid: los mejores parques

Subir a los árboles o tirarse por una tirolina son solo algunas de las divertidas propuestas de estos parques de multiaventura en Madrid. Entre las mejores opciones que podéis disfrutar este verano se encuentran Indiana Parque Recreativo Natural, Asdon Holiday, Multiaventura Park, Meridiano Raid, Tirolinas Go o Universal Games.

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