Más de 60 lugares para ir con niños en Madrid

Luce neomudéjar por fuera, en su edificio, pero bien vanguardista por dentro. Así podríamos presentar a La Casa Encendida. Después, si quisiéramos profundizar, diríamos que es un centro de cultura contemporánea en el que, a través de exposiciones, actividades y eventos, tienen cabida las formas de expresión más audaces.

También contaríamos que es un lugar pensado para formarse tracias a una programación de cursos en los que se tratan cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la cultura o la solidaridad. Y no habríamos explicado todo si no habláramos del espacio que se crea, abierto a la reflexión y el debate sobre cuestiones y problemáticas sociales.

Próximos eventos

Exposiciones, encuentros, conciertos, cursos, presentaciones, proyecciones de cine, actividades para toda la familia… Se podría decir que La Casa Encendida vive en un evento constante, tal es la programación que despliega y su continuidad. En su página web, proporcionan toda la información relativa a la misma, así como datos sobre días, horarios y precios. También puedes hacer scroll hasta llegar al final de este artículo y consultar la agenda de este centro cultural.

Horarios

La Casa Encendida está abierta de martes a sábado, entre las 10 y las 21 h; y los domingos, desde las 10 y hasta las 16 h. Eso en lo que al centro se refiere, hay que tener en cuenta que algunos de sus servicios (cafetería, mediateca, biblioteca…) tienen sus propios horarios que puedes consultar a través de su página web.

Dónde está

En la zona de Embajadores, en el número 2 de Ronda de Valencia.

Cómo llegar

Para llegar hasta la Casa Encendida, puedes utilizar tu vehículo propio u optar por el transporte público. Si este es tu caso, es posible coger la línea 3 de metro, hasta Lavapiés; la 3 y la 5, hasta Embajadores; y la 1, hasta Estación del Arte. Si prefieres el autobús, las líneas 6, 27, 34, 36, 41, 59, 60, 62, 78, 85, 116, 118, 119, 148, C1, C2, C03, E1, M1, NC1, NC2, N12, N14, N15 y N17 cuentan con paradas en las inmediaciones de estas instalaciones. Por último, los trenes de Cercanías de la línea C5 paran en Embajadores; y los de las líneas C1, C2, C3, C4, C4a, C4b, C5, C7, C8 y C10, en Atocha.

Cursos

Los cursos son una de las propuestas que más valoran las personas que frecuentan La Casa Encendida. Los hay tanto presenciales como online y la temática es variada: medio ambiente, cultura, solidaridad, idiomas, pedagogía, educación…

Terraza

Sí, por si no te parecía lo suficientemente perfecta, también cuenta con una terraza. Está en su planta alta. Desde ella, los atardeceres son increíbles, dispone de huerto y allí encontrarás un café-bar en el que puedes tomar desde un brunch hasta un cóctel.

Radio 3

Esta emisora de radio junto con La Casa Encendida organiza anualmente La Radio Encendida, una jornada en la que, de manera ininterrumpida, es posible disfrutar de más de 10 horas de música. La de 2024 tendrá lugar el domingo 21 de abril y por los escenarios del Auditorio y del Patio pasarán cantantes y bandas como Gorka Urbizu, Christina Rosenvinge, Grande Amore, Rozalén, Califato 3/4 , Carlangas y los Cubatas…

Contacto

Puedes contactar con ellos rellenando el formulario que encontrarás en la sección de 'Contacto' de su página web o llamando por teléfono al número 91 506 21 80.

Cuenta de Instagram

Les encontrarás en esta red social con el nombre de usuario @lacasaencendida. Seguirles resulta especialmente útil para estar al tanto de la información que publican sobre los próximos eventos que tienen planeado organizar. También para echar un ojo a sus fotografías y reels y hacerse una idea de cómo luce pasar un rato en sus dominios.

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