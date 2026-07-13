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Madrid

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Más de 60 lugares para ir con niños en Madrid

Ideas para disfrutar en familia de la ciudad (y también de la naturaleza)

Escrito por Time Out Madrid editors
Colaboradores: Gorka Elorrieta, María Sanz y Llorenç Julià Ruiz
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Lejos de los madrugones para ir al colegio, la rutina de los deberes y las horas de estudio, las vacaciones y los fines de semana son el momento preferido por los más pequeños. Para disfrutar del tiempo libre en familia, sin aburrirse ni un segundo, os proponemos más de 50 planes con niños en Madrid para que se lo pasen en grande... Desde ver animales de cerca, visitar la casa del Ratoncito Pérez y el museo de las chucherías o descubrir los misterios del universo hasta asistir a un teatro de títeres, encontrar su próximo libro o un juguete especial, aprender un deporte nuevo o pasar un rato trepando por los árboles. 

Reservar una divertida comida en familia
Encontrar el regalo perfecto
Ver animales de cerca
Divertirse haciendo deporte



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Visitar un museo para pasarlo a lo grande con los peques

Casita Museo de Ratón Pérez

  • Museos e instituciones
  • Sol
  • precio 1 de 4
Casita Museo de Ratón Pérez
Casita Museo de Ratón Pérez
Casita Museo de Ratón Pérez

El ratón más famoso del mundo tiene su hogar en la capital, y visitarlo y conocer un poquito más sobre él, su historia y su familia es tan sencillo como acudir a este espacio, que está abierto para todos los públicos, especialmente para los más pequeños.

Lo recorrerás en una visita guiada, que suele tener una duración de unos 40 minutos, y en la que te enseñarán, entre otras muchas cosas, la caja de galletas Huntley en la que el Ratón Pérez vive junto a su mujer, Katalina, y a sus hijos: Adelaida, Elvira y Adolfito. En este curioso museo, también es posible ver cómo es el despacho donde el Señor Pérez lee las cartas que le mandan los más pequeños o el buzón que sirve para comunicarse con él.

Dirección: c/ Arenal, 8, 1ª planta

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Planetario de Madrid

  • Qué hacer
  • Legazpi
Planetario de Madrid
Planetario de Madrid
Planetario de Madrid

De color blanco y con forma de iglú, la cúpula del Planetario de Madrid es probablemente una de las más características, y también queridas, de la ciudad. Verla aparecer a lo lejos, según uno se va acercando a los dominios de la institución, es el presagio de todo lo bueno que está por venir: la inmersión en un sinfín de actividades, proyecciones, talleres y conferencias que giran en torno al universo, lo que se conoce sobre él y las preguntas que plantea todo lo que nos falta por descubrir.

Lo de esta institución con los eventos es un no parar. Cuando lo visites encontrarás sus famosas proyecciones y sus interesantes exposiciones. Ahora bien, no dudan en programar de manera puntual otras actividades como pueden ser conferencias, talleres o cursos.

Dirección: Avenida del Planetario, 16. Parque Tierno Galván

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Museo Nacional de Ciencia y Tecnología

  • Museos e instituciones
  • Fuera de Madrid
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología

Experimentar con el principio de Arquímedes, descubrir cómo se forma y qué ocurre en un tornado, aprender alguna (o varias) curiosidades sobre la luz… Visitar el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología es entrar en un espacio dedicado a que niños y adultos aprendan de manera interactiva sobre cuestiones relacionadas con la física, la tecnología, las matemáticas, la ciencia, la energía, el planeta en el que vivimos…

Además de su muestra permanente, donde es posible encontrar objetos relacionados con la ciencia, la topografía, la astronomía o la tecnología, también ofrece exposiciones temporales, talleres, conferencias y numerosas actividades para los más pequeños.

Dirección: c/ Pintor Velázquez, 5

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Museo del Aire

  • Museos e instituciones
  • Fuera de Madrid
Museo del Aire
Museo del Aire
Museo de Aeronáutica y Astronáutica

Casi 67.000 metros cuadrados de exposición, repartidos en siete hangares, además de una zona expositiva al aire libre, con capacidad para albergar hasta 200 aeronaves. A ello hay que sumarle que aquí también es posible ver uniformes, maquetas, armamento, cartas de vuelo, motores, condecoraciones y toda una serie de objetos que, en conjunto, hacen que el Museo del Aire y del Espacio sea el lugar al que acudir si lo que se quiere es recorrer la historia de nuestra aviación.

Te diremos que su capacidad para ir adquiriendo piezas, conservándolas y exponiéndolas han hecho de esta institución un referente europeo de la aeronáutica, además de un lugar perfecto para que los niños descubran este mundo y para que los adultos se maravillen con todo lo que la conquista de los cielos ha dado de sí.

Dirección: Autovía del Suroeste, km 10

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Museo Naval

  • Museos e instituciones
  • Militar y marítimo
  • Centro
Museo Naval
Museo Naval
Museo Naval

En el Museo Naval de Madrid podrás ver restos del botín acumulado por Colón y otros navegantes pioneros durante el periodo de expansión marítima española, así como una serie de instrumentos de navegación, mosquetes, armas y pinturas de guerra naval. La sala más impresionante está dominada por un enorme mapa mural con las rutas de los intrépidos navegantes españoles. Enfrente, dos globos gigantes del siglo XVII resultan también impresionantes.

La posesión más valiosa de este original museo de Madrid es el primer mapa conocido de las Américas por un europeo: se trata de un dibujo en papel de pergamino realizado por el cartógrafo real Juan de la Cosa, se cree que para los Reyes Católicos en 1500. Los restos recuperados entre 1991 y 1993 de la Nave San Diego, hundida en los mares de China en 1600, cautivarán tu atención.

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Disfrutar en familia de una obra de teatro infantil

Teatro Sanpol

Teatro Sanpol
Teatro Sanpol
Teatro Sanpol

Qué encontrarás: uno de los teatros más queridos y míticos de Madrid donde pequeños y mayores podréis disfrutar de musicales, espectáculos de magia, comedias, montajes llenos de color y sorpresa…

Por qué ir: por la calidad de sus espectáculos que comenzaron allá por 1983, cuando se fijaron un objetivo: acercar el teatro profesional a niños y familias.

Dónde está: calle de San Pol de Mar (Metro: Príncipe Pío)

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Teatro de Títeres de El Retiro

Teatro de Títeres de El Retiro
Teatro de Títeres de El Retiro
Teatro de Títeres del Retiro

Qué encontrarás: un delicioso espacio cultural al aire libre y en mitad de un parque como es el Retiro con la capacidad de dejar con la boca abierta al público más exigente que hay, los niños, gracias a sus espectáculos de marionetas y títeres.

Por qué ir: porque lleva activo desde los años 50 y ha tenido tiempo de sobra para convertirse en un referente local, nacional e internacional en esta materia. Además, ofrece una programación ininterrumpida durante todos los fines de semana del año, entre la que también es posible disfrutar de ciclos específicos y del festival FITMadriz, que tiene lugar a finales de agosto.

Dónde está: avenida de Méjico, S/N. Parque del Retiro (Metro: Retiro)

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Teatro Circo Price

Teatro Circo Price
Teatro Circo Price
Circo Price en Navidad (foto: Aytto de Madrid)

Qué encontrarás: uno de los teatros para niños en Madrid más queridos y con una agenda de eventos completa y variada. Además, tiene el encanto de que cuando asisten a una obra aquí lo hacen en el interior de una carpa de circo y eso siempre suma.

Por qué ir: porque además de teatro, programan también campamentos educativos, talleres, shows pensados para los más pequeños o espectáculos de magia que lo convertirán en uno de vuestros espacios favoritos para pasar unas horas de diversión. 

Dónde está: Ronda de Atocha, 38 (Metro: Embajadores)

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La Escalera de Jacob

La Escalera de Jacob
La Escalera de Jacob
Ana y el jazz (La escalera de Jacob)

Qué encontrarás: aunque su programación es variada, últimamente lo que manda en La Escalera de Jacob es la magia. Aderezada, eso sí, con distintos elementos: comedia, música, cine, aventura… Además de opciones para niños a partir de tres años, también tienen propuestas para bebés.

Por qué ir: porque ofrecen una propuesta cultural que se aleja de las programaciones más convencionales que pueden verse en otros teatros y salas y sí, como ya te hemos dicho, se acercan a todos los públicos.

Dónde está: calle de Lavapiés, 9 (Metro: Tirso de Molina)

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Sala Tarambana

Sala Tarambana
Sala Tarambana
Sala Tarambana

Qué encontrarás: una propuesta de programación variada y abundante, especialmente en lo que a teatro infantil en Madrid se refiere. Imagínate cómo es la cosa que cuentan hasta con un festival de teatro para bebés.

Por qué ir: porque esta sala de Carabanchel apuesta por propuestas y montajes que están muy pegados a la realidad social y a la actualidad, ofreciendo a los asistentes, tanto grandes como pequeños, obras contemporáneas, tanto en lo que a tendencias artísticas se refiere como a temática.

Dónde está: calle Dolores Armengot, 31 (Metro: Carabanchel)

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Comer en alguno de los restaurantes más sorprendentes y originales

Andén 9 y ¾

  • Comer
Andén 9 y ¾
Andén 9 y ¾
Warner Bros.

Este espacio gastronómico es toda una experiencia inmersiva para los amantes de la historia de Harry Potter. Desde la carta hasta los cubiertos, con luces que parecen moverse solas y rincones repletos de secretos para los fans, el nuevo restaurante Andén 9 y ¾ (las referencias empiezan antes de entrar al local), cuenta con platos del chef Samuel Torres, que ofrece una carta de cocina fusión con sabores asiáticos, mediterráneos y norteamericanos, con el objetivo de sorprender a los fans del universo mágico, sin dejar atrás a los amantes de la buena cocina. Lo encontraréis en la calle Ortega y Gasset, 75.

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La Morenilla

  • Comer
La Morenilla
La Morenilla
La Morenilla

A bombo y platillo, con todas las atracciones que ya tenían, incluida su jirafa Paquita, La Morenilla da el salto al barrio de todas las tendencias. El restaurante sin carpa, el circo con carta culinaria desembarca en Malasaña, a un paso de la glorieta de Bilbao (Manuela Malasaña, 3). Ahora todas las mesas están tematizadas. Podéis reservar sitio en el emblemático Tren de la Bruja, en la noria o los columpios e incluso estrenar una novedad: la montaña rusa. Con la mudanza han dado un paso más no sólo en la ambientación sino en la oferta. Aparecen hasta vistosos "cócteles" sin alcohol pensados para los niños.

Con su salmorejo de tomatillo/aguacate/atún escabechado, su arroz cremoso de pollo de corral, su nueva burger carbonara y su postre "Las mil y una pijadas", el gran éxito del grupo Le Cocó (con más de una década de trayectoria en Madrid y con otros locales como Fellina o La Cerda) regresa para ofrecer el plan familiar que necesitas estas semanas. Divertido y económico a partes iguales, salvo el lunes, abre todos los días de la semana para comidas y cenas.

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Luigi’s Cucina italiana

Luigi’s Cucina italiana
Luigi’s Cucina italiana
Luigi’s Cucina italiana

Pasar la pantalla de los restaurantes tematizados tiene que ver con lograr una experiencia inmersiva. Es lo que pretende este llamativo local ubicado en la Glorieta de Bilbao que busca sumergir al personal más menudo en el universo Super Mario Bros, pero centrado especialmente en el homenaje al hermano del fontanero más famoso de los videojuegos. Dejémoslo en el fontanero más famoso, en general. Dentro, las salas se suceden como por niveles, decoradas con tuberías, recompensas e imágenes de los personajes. Hasta subir a la sala con el techo cubierto de setas y la última, dedicada a la princesa Peach, cuyas vidrieras dan a la glorieta. Se viene a estar dentro del videojuego y, claro está, a comer en él. Cocina italiana, por supuesto. Con mucha pasta, como los spaghetti forma di parmegiano, servidos dentro de la rueda de queso, y muchas pizzas napolitanas, horneadas tras haber fermentado la masa 48 horas. Como el lugar es una suma de estímulos coloristas basados en el imaginario de la serie animada, se beben cócteles de fantasía (más en la forma que en el contenido, con o sin alcohol) y se cierra casi siempre con el bizcocho de chocolate y mousse de frambuesa con forma de seta. Disponen de menú infantil.

Storyland

  • Madrid
Storyland
Storyland
Storyland

El Grupo Fantasía, que está detrás de Los Secretos de Lola y Santa La Vaca, ha creado otro restaurante que ya se ha convertido en el sueño de todos los fans de las icónicas películas Disney. Es Storyland (Cava Alta, 12), un local ambientado en los personajes e historias de nuestra infancia que sumerge a niños y adultos en un mundo de fantasía. Aquí puedes comer como si estuvieras en el castillo de la Bella y la Bestia o en el palacio de Frozen, probar unas croquetas Pumba o recrear, por fin, la maravillosa escena de La Dama y el Vagabundo y comer los famosos espagueti con albóndigas en salsa de tomate y queso parmesano. Un nuevo ​e imprescindible restaurante para hacer planes con niños en Madrid. Debido a su éxito, hay que reservar con mucha antelación. 

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Comic Planet

  • Chamartín
Comic Planet
Comic Planet
Comic Planet

En este local de Madrid se juntan dos clásicos americanos, la comida fast food y los cómics. En su carta vas a encontrar desde hamburguesas, batidos, tortitas y nachos hasta las clásicas costillas, tacos o cheesecake. Todo ello en un ambiente donde los protagonistas son también los superhéroes más míticos de la historia del comic de EE.UU: el Capitán América, Batman, el Joker... son muchos los personajes que te vas a encontrar por los diferentes ambientes del local, que divertirán tanto a niños como adultos.

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Divertirse y aprender en los parques infantiles más creativos

Plaza de España

Plaza de España
Plaza de España
Plaza de España. BDU

La remodelación de Plaza de España trajo consigo un nuevo y amplio parque infantil en Madrid pensado para que todos puedan jugar juntos al margen de sus capacidades. Una fortaleza de madera natural, bautizada como Isla de Barataria, con plataformas, torres y toboganes a distintas alturas pone a prueba sus habilidades. A ella se suman juegos cooperativos, columpios nido, otro pentagonal y varios más que superan los cuatro metros de largo. 

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Parque de Ingenieros

  • Niños
Parque de Ingenieros
Parque de Ingenieros
Ayuntamiento de Madrid

Situado en el distrito de Villaverde, el parque de Ingenieros, como su nombre indica, está inspirado en el mundo de la ingeniería y su temática industrial. Cuenta con diversos columpios adaptados para bebés y niños mayores; un carrusel accesible para niños con diferentes capacidades y un balancín adaptado; y una zona de arena. Aunque la principal atracción es la 'Torre Ingeniería', una gran estructura de casi diez metros de altura formada por dos torres conectadas mediante una plataforma cerrada. Tiene múltiples estructuras a diferentes niveles y una variedad de elementos figurativos como tuberías, llaves de paso, además de tres toboganes, una barra de bomberos, áreas de cuerdas para trepar, escaleras de barras y juegos accesibles para niños con dificultades de movilidad. Otra de las piezas clave es el 'Juego Inclusivo Industria', un conjunto de paneles interactivos y actividades de manipulación, de casi cuatro metros de alto, que invita a los niños a explorar y desarrollar habilidades cognitivas y sociales a través del juego colaborativo.

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Madrid Río

Madrid Río
Madrid Río
Madrid Río. Shutterstock

Es uno de los paraísos para los más pequeños de la casa. Y es que, puede decirse que aquí hay algunos de los parques infantiles de Madrid más originales. Cuenta con hasta 17 zonas, para diversión de los niños, distribuidas a lo largo de más de seis kilómetros. Son famosos los toboganes de Madrid Río, pero hay otras muchas áreas con lianas, telas de araña, hamacas, puentes colgantes, ruedas y anillas. 

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Parque del Dinosaurio del Manzanares

Parque del Dinosaurio del Manzanares
Parque del Dinosaurio del Manzanares
Parque del Dinosaurio del Manzanares

Situado en lo alto de un mirador, los más peques podrán sentirse dueños de la Comunidad de Madrid a lomos de un gran Tiranosaurio Rex... o lo más parecido a experimentar Parque Jurásico de forma segura. El Parque del Dinosaurio se encuentra dentro del Parque Lineal del Manzanares, en lo alto del mirador de la caracola, a la altura del barrio de San Fermín. Recibe su nombre de su peculiar (y divertida) forma, y la mejor manera de llegar es desde el paseo ciclista que discurre a lo largo del río Manzanares. Toda una aventura junto a un dinosario, en su interior y desde las alturas.

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Cerro del Aire (Majadahonda)

Cerro del Aire (Majadahonda)
Cerro del Aire (Majadahonda)
Ayuntamiento de Majadahonda

El parque Cerro del Aire destaca por sus instalaciones infantiles que cuentan ahora con varias estructuras únicas y originales para diversión de los más pequeños: un león gigante de más de cuatro metros de altura, un enorme gorrión y un espectacular búho. Creadas en madera, ofrecen al público infantil toboganes de diferentes alturas, empalizadas, redes, zonas de equilibrio, zonas de descanso y observación, entre otros. El gorrión está además, adaptado a niños de movilidad reducida y cuenta con pavimento de caucho en su zona de seguridad. El búho se puede trepar por fuera, tiene también unas redes de escalada y la parte superior tiene hasta espacio para tener una vista 360 del entorno. El parque cuenta también con otra zona con un tobogán que discurre por una pequeña ladera, una pista de patinaje y otras áreas de juego infantil.

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Comprar un regalo especial en alguna de estas jugueterías

Kamchatka

  • Tiendas
  • Juegos y juguetes
  • Barrio de las Letras
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Kamchatka
Kamchatka
Kamchatka Magic Toys

Qué encontrarás: en esta juguetería del Barrio de las Letras venden juguetes con alma, no sexistas ni bélicos, ecológicos y con los que el niño se siente protagonista: circuitos de trenes, comiditas de tela o bloques de construcción de madera. Desde un punto de vista pedagógico, sirven para crear conexiones neurológicas, socializar y establecer vínculos.

Por qué nos gusta: porque es un oasis de valores donde se prioriza el sentido original del juego: el aprendizaje. También nos encanta que no clasifican los juguetes ni por edad ni por sexo.

Dónde está: calle de San Agustín, 18. Metro: Antón Marín

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Dideco

  • Tiendas
  • Juegos y juguetes
  • Arganzuela
Dideco
Dideco
Dideco

Qué encontrarás: en esta tienda de juguetes de Madrid cuentan con juguetes y libros para todos los gustos y edades: desde bebés (muchos juegos de peluche) a preadolescentes y, cómo no, sus familias (no falta el Carcassone en sus estanterías).

Por qué nos gusta: porque es un templo para los apasionados de las cosas bien hechas y de los juguetes de toda la vida. Porque apuestan por los didácticos y ecológicos y porque la ilusión es igual de importante como la difusión de conceptos como la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad.

Dónde está: varias localizaciones en Madrid

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Hola Caracola

  • Tiendas
  • Juegos y juguetes
  • Chamberí
Hola Caracola
Hola Caracola
Hola Caracola Juguetes

Qué encontrarás: en esta juguetería de Chamberí conviven una mezcla de marcas míticas de juguetes con las nuevas modas y tendencias y propuestas para los más pequeños de la casa.

Por qué nos gusta: porque es distribuidora oficial de marcas súper conocidas y queridas como son Lego, Playmobil, Sylvanian Families, Schleich, Mariquita Pérez…

Dónde está: calle Fernández de la Hoz, 40. Metro: Iglesia

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ElectricBricks

  • Tiendas
  • Juegos y juguetes
  • Arganzuela
ElectricBricks
ElectricBricks
Electric Bricks

Qué encontrarás: todo lo que te puedas imaginar de LEGO. Además, también hay espacio para descubrir otras piezas de construcción, productos de robótica, herramientas educativas o conseguir las últimas novedades de Playmóbil.

Por qué nos gusta: porque es de estas tiendas de juguetes en Madrid donde se crea una gran complicidad entre los niños y los no tan niños que también encuentran opciones para ellos (venden, por ejemplo, piezas del famoso Meccano).

Dónde está: paseo de los Pontones, 23. Metro: Pirámides



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Circo Kids

  • Tiendas
  • Ropa y calzado infantil
  • Chueca
  • Crítica de Time Out
Circo Kids
Circo Kids
Circo Kids

Qué encontrarás: en esta 'concept store' para niños de 0 a 12 años hay juguetes, regalos, puzles para descubrir los planetas, peluches de tela, ropita de bebé y cosmética ecológica y productos de higiene bio para los más peques.

Por qué nos gusta: porque es un lugar donde lo tradicional se impone a lo tecnológico y lo educativo al juguete más comercial. Porque manda la artesanía de madera y los juguetes con valores y sostenibles.

Dónde está: calle Argensola, 2. Metro: Alonso Martínez y Colón

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Sumergirse en una experiencia inmersiva única

Museo de las Ilusiones de Madrid

  • Museos e instituciones
  • Madrid
Museo de las Ilusiones de Madrid
Museo de las Ilusiones de Madrid
Museo de las Ilusiones

Un recorrido que sorprenderá y divertirá a niños y adultos a través de experiencias visuales, sensoriales y educativas que dejan con la boca abierta. ¿Quién se atreverá a pasar por el Túnel del Vórtice? ¿Podrás sentarte en el Cuarto al Revés? Juegos, rompecabezas y trucos entretenidos que harán a todos dudar de los propios sentidos pero que también enseñan mucho sobre la visión, la percepción, el cerebro humano y la ciencia y ayudan a entender por qué los ojos ven cosas que el cerebro no puede entender. ¡No olvides hacerte fotos!

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Sweet Space

  • Museos e instituciones
  • Barrio de Salamanca
Sweet Space
Sweet Space
Sweet Space

El sueño de muchos niños (y adultos) hecho realidad, ¡un museo del dulce y las chucherías! Prepárate para pasear entre columnas de nubes de algodón convertidas en palmeras gigantescas, probar sabores de una heladería artesanal concebida como un laboratorio y terminar dentro de la nevera acristalada, caminar por un bosque de dulces y postres de tamaño gigante o saltar bajo la cascada de piruletas. El broche final es una 'gift shop' con helados, gofres, cookies y otras chucherías para probar, comprar y disfrutar, a la que se puede acceder también de forma independiente. Lo encontrarás en el centro comercial ABC Serrano.

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Nomad Museo Inmersivo

  • Museos e instituciones
  • Madrid
Nomad Museo Inmersivo
Nomad Museo Inmersivo
Nomad Madrid Inmersivo

Tras la puerta del número 78 de la Gran Vía madrileña se abre una nueva realidad. Un mundo futurista, surrealista, donde todo puede pasar. Así es Nomad Museo Inmersivo (NMI), una nueva experiencia inmersiva que une el arte digital y la inteligencia artificial. Luces y efectos especiales invitan a los visitantes a explorar lo desconocido, a dejarse llevar por las sensaciones y formar parte del arte. Una propuesta para todos los públicos que pone de manifiesto cómo la revolución de la inteligencia artificial ha venido para quedarse y puede convivir también con el arte.

 

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Museo de la Felicidad

  • Museos e instituciones
  • Madrid
Museo de la Felicidad
Museo de la Felicidad
Museo de la Felicidad

En el Museo de la Felicidad de Madrid (Ronda de Valencia, 8) se han propuesto, precisamente, eso: hacerte feliz. Cuando uno atraviesa sus puertas y se dispone a la aventura de su visita, sabe que aprenderá sobre este estado, que descubrirá detalles como qué es lo que nos la produce, le contarán datos acerca de su historia y le hablarán de su futuro. Ahora bien, lo que no se imagina es que en este curioso museo, se adentrará en una auténtica experiencia inmersiva donde, al pasar de sala en sala, irá animándose a probar cosas que hasta la fecha nunca había hecho, disfrutará de la risoterapia, del subidón de oxitocinas que le provocará su abrazómetro… De esos planes con niños en Madrid que también os gustarán a vosotros.

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Otras experiencias inmersivas para ir con niños

Resolver puzles en 'escape rooms' para niños

Emotion!

Emotion!
Emotion!
Emotion! Madrid

Aquí mandan ellos. Emotion! fue el primer escape room para niños en Madrid. Sí, creado específicamente para ellos. De hecho, es ahí donde reside la principal diferencia con otros juegos de escape. Y es que aquí los desafíos están pensados para que niños y adolescentes de entre 8 y 14 años se enfrenten a pruebas de lógica, matemáticas, creatividad, música… Todo un aprendizaje a través del juego, donde no faltará, por supuesto, la necesidad de trabajar en equipo. Cuentan con dos misterios por resolver: La Nube, donde tendrán que evitar que un hacker borre todos los archivos del laboratorio; y El Gato, en el que la mascota de los abuelos se ha escondido en algún lugar de la casa y hay que encontrarla antes de que ellos vuelvan.

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Exit/Salida Atrapado en el museo

Exit/Salida Atrapado en el museo
Exit/Salida Atrapado en el museo

De 0 a 99 años de edad. Ese es el perfil de persona que puede participar en este juego de escape. Así que sí, Exit/Salida Atrapado en el museo es uno de los escape room para niños que pueden encontrarse en Madrid. ¿Su recomendación? Para personitas a partir de 6 años. La temática es sencilla: el vigilante de un museo te ha dejado encerrado sin querer en una exposición. A partir de ahí, tendréis que poner toda vuestra lógica, vuestra capacidad de deducción e ingenio a trabajar. Solo tenéis 60 minutos para conseguir salir de ahí. La actividad está pensada para equipos integrados por entre dos y ocho personas.

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The Box Escape Room

The Box Escape Room
The Box Escape Room
The Box Escape Room

The Box Escape Room propone tres juegos de escape de distintas temáticas y con los que se han propuesto, además de retarte, hacerte pasar algo de miedo en algún momento. Así, en 'La Casa Maldita', tendréis que resolver un crimen y conseguir escapar del fantasma; en 'El Templo Maya', veréis si sois capaces de encontrar un tesoro perdido; y en 'El Juego de Hex', deberéis enfrentaros a un antiguo juego de Arcade. Más os vale hacerlo bien porque de ello depende el futuro. Y sí, claro que pueden acceder los niños. Eso sí, como las salas de este escape room están diseñadas para adultos, recomiendan que sean los mayores del grupo quienes vayan haciendo frente a las pruebas y se las expliquen a los más pequeños para conseguir implicarles. Además, ofrecen la posibilidad de organizar sesiones solo para niños en las que será un Game Master quien les acompañe y les guíe en la experiencia.

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Disfrutar de un buen libro en estas librerías infantiles

Librería Peripecias

Librería Peripecias
Librería Peripecias
Librería Peripecias

Qué encontrarás: una librería especializada en literatura infantil y juvenil donde se esfuerzan por transmitir a los más pequeños su pasión por las historias escritas. No faltan las actividades que tanto les gustan como los cuentacuentos o los talleres.

Por qué ir: porque el espacio está salpicado de encantadoras sorpresas (probad a buscar a su ratón lector), sus escaparates son ilusionantes y, además, entre tanta historia para hacer soñar a los más pequeños, han reservado un hueco para que los adultos también puedan darse algún que otro capricho lector.

Dónde está: calle la del Manojo de Rosas 44 (Metro: Ciudad de Los Ángeles).

De Cuento

De Cuento
De Cuento
De Cuento

Qué encontrarás: una librería de barrio que abrió sus puertas en el año 2010 especializada en literatura infantil y juvenil y donde tienen de todo (y si no, te lo traen): cuentos, cómics, juegos de mesa, puzles, artículos de papelería…

Por qué ir: porque han creado un espacio para que los pequeños puedan moverse a sus anchas y porque, además, se encargan de organizar todo tipo de actividades para que ellos también manejen su propia agenda cultural.

Dónde está: paseo Santa María de la Cabeza, 33

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El Dragón Lector

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  • Librerías
  • Chamberí
El Dragón Lector
El Dragón Lector
El Dragón Lector

Qué encontrarás: una encantadora librería infantil en Madrid pero de cuento, donde la fantasía no empieza en las páginas de los libros que vayan a curiosear, sino desde el mismo momento en que atraviesan el umbral de su puerta.

Por qué ir: además de ese entorno de fantasía, nos tiene enamorados su propuesta de Mi Primera Biblioteca, una deliciosa cajita para lectores que se inician, donde incluyen una selección de libros realizada teniendo en cuenta la edad de la personita que recibirá el regalo.

Dónde está: calle Fernández de la Hoz, 72. (Metro: Gregorio Marañón).

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Lita Hormiguita

Lita Hormiguita
Lita Hormiguita
Lita Hormiguita

Qué encontrarás: librería para niños situada muy cerca de la Dehesa de la Villa donde, además de cuentos, disponen también de diferentes tipos de libros infantiles y materiales y juegos educativos.

Por qué ir: porque el lugar es acogedor y han creado espacios para que los más pequeños puedan sentarse tranquilamente a curiosear las páginas de los libros que más les llamen la atención. Además, organizan actividades (lecturas de cuentos, firmas…).

Dónde está: calle de Artajona, 11 (Metro: Valdezarza)

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Liberespacio

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  • Madrid
Liberespacio
Liberespacio
Liberespacio

Qué encontrarás: de esas librerías infantiles de Madrid donde los títulos con los que trabajan se seleccionan con mimo y conciencia para poder aconsejar mejor a esos pequeños lectores que acuden en busca de sus primeras historias.

Por qué ir: porque han creado un espacio donde se respira alegría, hospitalidad y que invita a pasar horas y horas en él. Tanto es así, que sirve de punto de encuentro para todos los que viven la literatura con la misma pasión que sus responsables y a ellos es habitual verlos atareados con la organización de actividades para todos los públicos.

Dónde está: calle Joaquín María López, 25 (Metro: Islas Filipinas).

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Disfrutar de estas aventuras para todas las edades

Aventura Amazonia

  • Qué hacer
  • Madrid
Aventura Amazonia
Aventura Amazonia
Aventura Amazonia

¿Quién no ha intentado alguna vez subirse a la copa de un árbol? Ahora, adultos y pequeños lo pueden hacer poniendo a prueba su resistencia y su capacidad de superación, pero con todas las medidas de seguridad para que pase lo que pase, no pase nada, y como mínimo sea un rato divertido. Así son los parques multiaventura entre árboles como este de Cercedilla, uno de los parques de aventura más grandes de Europa. Está en el Valle de la Fuenfría y tiene siete circuitos, cuatro de ellos para niños, más de 30 tirolinas (no sabrás por cuál lanzarte) y 114 juegos. 

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Indiana Parque Recreativo Natural

  • Qué hacer
  • Madrid
Indiana Parque Recreativo Natural
Indiana Parque Recreativo Natural
Indiana Parque Recreativo Natural

La escapada perfecta para los más aventureros. Tienen tirolinas de hasta 60 metros de altura y escalada en pared natural para los visitantes más valientes. Piragüismo, bádminton, petanca, ping-pong y futbolines son otras de las actividades que ofrece este espacio al aire libre, donde el verdadero protagonista es el parque de cuerdas entre los árboles. Es necesario reservar con antelación las actividades y les encontrarás en San Martín de Valdeiglesias (carretera Virgen de la Nueva).

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Asdon Holiday

Asdon Holiday
Asdon Holiday
Asdon Holiday

Este parque multiaventura se encuentra en Gargantilla del Lozoya, pura sierra norte de Madrid, donde despliega sus pasarelas colgantes en altura, su circuito de cuerdas, sus plataformas en las que pararse a asumir lo que todavía te queda, su rocódromo de pared ambiciosa y, por supuesto, una gran tirolina y otra actividad de nombre tan ‘adrenalítico’ como es Salto al vacío. Además, por si lo de las alturas no es lo vuestro, proponen otras opciones como Humor Amarillo, futbolín humano, lanzamiento de hachas, tiro con arco…

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Pasar el día en familia en alguno de estos centros comerciales

Oasiz Madrid

  • Tiendas
  • Torrejón de Ardoz
Oasiz Madrid
Oasiz Madrid
Oasiz Madrid

Qué encontrarás: el centro comercial más grande de Madrid y en el que, además de tiendas, uno puede darse un paseo en barca, vivir experiencias de realidad virtual o hasta probar el motocross.

Ideal para: aquellas personas a las que no les gustan los centros comerciales porque, una vez aquí y ante todas las opciones de ocio que despliega, sentiréis que estáis en un lugar completamente distinto a lo que tienen asociados a estos espacios.

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X-Madrid

  • Tiendas
  • Madrid
X-Madrid
X-Madrid
X-Madrid. Foto: Héctor Gómez

Qué encontrarás: un espacio donde lo comercial tiene un peso importante, pero, siendo sinceros, la oferta de ocio, deportes y diversión es superior. Y es que, aquí puedes practicar surf (sí, surf), buceo, escalda, freestyle… Los niños también.

Ideal para: quienes no buscan solo un lugar por el que dejarse caer mirando distraídamente tiendas, sino que además quieren probar deportes difíciles de encontrar y practicar en Madrid o animarse con actividades de descarga intensa de adrenalina. 

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Centro Comercial y de Ocio Palacio de Hielo

  • Qué hacer
  • Patinaje sobre hielo
  • Arturo Soria
Centro Comercial y de Ocio Palacio de Hielo
Centro Comercial y de Ocio Palacio de Hielo
Palacio de Hielo

Qué encontrarás: un centro comercial en la zona de Hortaleza con amplia oferta de moda (tiendas de firmas imprescindibles), de ocio (bolera, 15 salas de cine…) y para niños, que tienen su propia zona de camas elásticas y piscinas de bolas.  

Ideal para: pasar una tarde de tiendas seguida de una deslizarse durante horas sobre patines de hielo en su enorme pista de 1.800 metros cuadrados, que, además, como curiosidad, te diremos que es la única olímpica de Madrid.

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Saltar en las camas elásticas y tirarse por los toboganes

PartyDay

  • Qué hacer
  • Ciudad
PartyDay
PartyDay
Partyday

Qué encontrarás: el paraíso de los parques indoor. Más de 6.000 metros cuadrados con todo lo que necesitas para disfrutar a cubierto. Y no, no es una exageración. Aquí, encontrarás, por supuesto, piscinas de bolas y toboganes en la zona Circus, pensada para los más pequeños. Y también trampolines, zona de escalada, multiaventura, tiro con arco, pista de bolos, golf… en la zona Game.

Por qué nos gusta: porque además de todo lo que te hemos contado, hay más (te habíamos dicho que era el paraíso). Karts, laser tag, zona arcade… y lo acompañan de un bar con pantalla gigante, donde los adultos pueden esperar a que los pequeños terminen de explorar todo lo que ofrece PartyDay.

Dónde está: calle Edgar Neville, 2 (Pozuelo de Alarcón)

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Altitude Madrid

Altitude Madrid
Altitude Madrid
Altitude Trampoline Park Madrid

Qué encontrarás: a este espacio de 3.000 metros cuadrados se le conoce como el parque de los trampolines, aunque, lo cierto, es que además también hay juegos como el balón prisionero, paredes de escalada de unos 6 metros de altura y hasta una tirolina de 106 metros de longitud.

Por qué nos gusta: porque está lleno de camas elásticas. Casi mires donde mires. Y claro, eso hace todavía más disfrutables cualquiera de estas propuestas.

Dónde está: Parque Comercial Plaza Nueva, local 9 (Leganés)

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Monkey Town

  • Niños
Monkey Town
Monkey Town
Monkey Town

Qué encontrarás: más de 1.700 metros cuadrados con toboganes de distintas alturas, paredes de escalada, piscinas de bolas y camas elásticas, al igual que una zona de descanso y servicio de restauración. Además, podréis disfrutar de tiempo de juego ilimitado, ofreciendo la posibilidad a los niños de usar las instalaciones sin restricciones horarias durante las visitas.

Dónde está: Shopping Oasiz Madrid. Avenida Premios Nobel, 13 (Torrejón de Ardoz)

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Bambalu City

  • Qué hacer
  • Madrid
Bambalu City
Bambalu City
Bambalu City

Qué encontrarás: una ciudad de más de 600 metros cuadrados donde la imaginación y el juego se encuentran. Dispone de una piscina de bolas enorme, toboganes, pruebas y obstáculos, una urbe en la que podrán adoptar distintos roles (policía, bombero…); camas elásticas, espacio de construcción, arenero, zona para bebés…

Por qué nos gusta: porque frente a otros espacios donde no hay límite de edad, este está reservado a niños y niñas desde 6 meses y hasta 9 años. Además, también han pensado en los adultos, que cuentan con una cafetería con vistas al parque para disfrutar de un café mientras los pequeños lo dan todo.

Dónde está: Círculo centro comercial. Avenida Constitución, 90 (Torrejón de Ardoz)

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City Jump

  • Qué hacer
  • Fuera de Madrid
City Jump
City Jump
City Jump

Qué encontrarás: en este parque de camas elásticas de Madrid cuentan con más de 50 camas comunicadas entre sí y repartidas por el suelo y las paredes de un lugar de ocio de más de 1.500 metros cuadrados.

Por qué nos gusta: porque muchos de los juegos que despliegan se hacen a golpe de cama elástica: baloncesto entre brincos, trampolín…

Dónde está: centro comercial Nassica. Avenida Río Guadalquivir, 13 (Getafe)

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Aprender en las granjas escuela rodeados de naturaleza

Giraluna

Giraluna
Giraluna
Giraluna

Esta granja escuela de Madrid es de esos lugares que te reconcilian con el mundo. Para empezar, porque lleva desde 2001 haciendo felices a todos los niños acercándoles a la naturaleza, a los animales, a lo rural y a una forma más delicada y artesanal de hacer las cosas. Para seguir, por la belleza y la fantasía del entorno que han creado a base de setas gigantes, coquetas cabañas y cuidados decorados. Reciben a grupos de colegios, preparan campamentos de verano, organizan eventos y cumpleaños o simplemente te animan a pasarte por allí con toda la familia. A tu disposición, no solo la posibilidad de interactuar con los animales que allí viven, sino también la de participar en talleres donde aprenderán, por ejemplo, a hacer pan artesanal.

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Granja escuela El Álamo

Granja escuela El Álamo
Granja escuela El Álamo
Granja escuela El Álamo

A unos 20 minutos del centro de Madrid y rodeada de naturaleza, abre sus puertas cada día desde hace 35 años El Álamo. Burros, gallinas, ovejas, vacas, cerdos, patos, avestruces… son algunos de los animales que en ella habitan y cuya sola presencia maravilla a los niños que la visitan para disfrutar de un día de granja. Siempre desde el cuidado y desde el respeto, los más pequeños, que pueden acudir con el colegio, para celebrar su cumpleaños o en una excursión familiar, aprenden sobre cómo viven, cómo se alimentan y cómo nacen las crías de estos animales. 

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Albitana

Albitana
Albitana
Albitana

Esta granja escuela se encuentra en Brunete y allí, en un entorno en el que mandan la naturaleza, conviven cerdos, vacas, burros, ovejas, gallinas, caballos… Los pequeños podrán entrar en contacto con ellos mientras se les enseña la importancia de respetar a los animales y de cuidar de nuestro entorno. Disponen también de huertos ecológicos, donde organizan talleres; así como de zonas de multiaventura. Además, preparan actividades propias de cada temporada: búsqueda de huevos de Pascua en Semana Santa, luces y colores para decorar en Navidad, campamentos de verano…

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Pasar un entretenido día en los grandes parques

Parque Warner Madrid

  • Qué hacer
  • Madrid
Parque Warner Madrid
Parque Warner Madrid

El Parque Warner Madrid es un parque temático ubicado en la ciudad de San Martín de la Vega, a unos 25 kilómetros al sur de la capital. Inaugurado en 2002, el recinto cuenta con seis áreas temáticas inspiradas en películas y dibujos animados de la Warner Bros, así como una zona acuática conocida como Warner Beach, perfecta también para ir con niños.

El parque dispone de una gran variedad de atracciones y espectáculos que garantizan la diversión para toda la familia.

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Parque de Atracciones de Madrid

  • Qué hacer
  • Batán
Parque de Atracciones de Madrid
Parque de Atracciones de Madrid
Parque de Atracciones de Madrid

Es probable que si preguntas a alguien sobre cuáles son los mejores lugares de la ciudad para ir en familia, en su respuesta incluya el Parque de atracciones de Madrid. Situado en plena Casa de Campo, dispone de atracciones y opciones de diversión para todos los gustos. Puede que el paseo más salvaje te lo des en El Abismo, una montaña rusa de 49 metros de altura que sigue una ruta de 450 metros a 100 kilómetros por hora, mientras tú pasas auténtico miedo (también hay una versión para niños). Ve dispuesto a pasar el día (o la noche) y disfruta, entre otros, de su Lanzadera, su Star Flyer, su cine 4D y sus espectáculos de terror o infantiles. Eso sí, paciencia, porque para montar en algunas atracciones hay que esperar colas muy largas.

¿Qué día es el mejor para ir?

El mejor día para visitar el Parque de atracciones de Madrid depende de varios factores, como la temporada del año, las horas de apertura y las multitudes. En general, los días entre semana tienden a ser menos concurridos que los fines de semana, por lo que si deseas evitar las colas largas, es mejor visitar el parque en un día laborable.

¿Qué atracciones hay?

El parque de atracciones de Madrid cuenta con una amplia variedad de atracciones para todas las edades y gustos, incluyendo montañas rusas como la famosa Tornado, la atracción en 4D 'El Viejo Caserón', la atracción de realidad virtual 'Walking Dead Experience' y la zona infantil de Nickelodeon Land, entre otras.

Próximos eventos

Uno podría pensar que con tanta atracción en este parque ya estaría todo dicho. Pero no. Hay más. Mucho más. Y es que, cuentan con una completa agenda de espectáculos pensados para diferentes tipos de público (con especial protagonismo de los shows para los más pequeños de la casa, eso sí). Como su calendario y horarios varían en función de la temporada, te recomendamos que eches un vistazo a la sección de 'Espectáculos' en la página web del parque. Ahí encontrarás toda la información actualizada.  

¿Cuándo está abierto?

El parque de atracciones de Madrid suele abrir todos los días durante la temporada alta de verano, que va de junio a agosto, así como en días festivos y fines de semana durante el resto del año. Es importante revisar el calendario de apertura del parque antes de planificar una visita, ya que los horarios pueden variar.

Entradas del Parque de atracciones de Madrid

Existen diferentes tipos de entradas y su precio puede variar, además, en función de cuestiones como, por ejemplo, el día en que se desea acudir, si se adquieren online o en taquilla. En general, los tickets se venden online desde 22,90 euros por persona y hasta los 43,90 euros. En taquilla, la entrada general cuesta 43,90 € y la reducida 34,90 €. 

Descuentos

El Parque de atracciones de Madrid pone a disposición de sus clientes entradas a un precio reducido que pueden adquirir quienes midan entre 100 y 140 centímetros de altura, personas mayores de 65 años, las familias numerosas y quienes tengan una discapacidad del 33% o superior. Además, podrán entrar gratis quienes midan menos de 100 centímetros, pero será necesario que vayan en compañía de otra persona que haya adquirido una entrada de pago o que disponga de un Bono Parques en vigor.

Para estar al tanto de todo lo que puedes hacer en Madrid, solo tienes que consultar esta información.

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Micropolix

  • Qué hacer
  • Actividades curiosas
  • Fuera de Madrid
Micropolix
Micropolix
Micropolix

¿Te imaginas una ciudad a escala de los niños? Un lugar con ayuntamiento, hospital, supermercado, banco, policía... donde los únicos ciudadanos son niños de 4 a 14 años que por unas horas se convierten en arquitectos, periodistas, bomberos, médicos... Esto es Micropolix, una ciudad infantil orientada al ocio educativo de 12.000 metros cuadrados en la localidad de San Sebastián de los Reyes en Madrid. Está operativa durante todo el año, incluso en verano cuando organiza sus campamentos urbanos para niños y niñas.

Tiene más de 30 espacios tematizados donde los pequeños aprenderán el valor del trabajo a través del juego. La ciudad funciona gracias a la colaboración de sus "ciudadanos", que trabajan en diferentes ámbitos y también disfrutan de lo que la ciudad ofrece. Pero para divertirse en las actividades de ocio, deberán trabajar y ganar Eurix, la moneda propia de Micropolix. Y hasta podrán sacarse el carnet de conducir, siempre que acudan a la autoescuela para examinarse, como en todas las ciudades del mundo.

Así experimentarán situaciones cotidianas y de la vida real de los adultos a través del juego. Se acercarán a las normas de convivencia, los valores sociales, la toma de decisiones y la gestión de sus propios recursos económicos. Y quién sabe si también descubrirán su vocación oculta.

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Ver animales de cerca

Safari Madrid

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  • Madrid
Safari Madrid
Safari Madrid
Safari Madrid

Tigres, rinocerontes, leones, jirafas, elefantes, hipopótamos, cebras, bisontes, osos negros, panteras… podrían ser algunos de los animales que puedes ver en un safari en alguno de los confines del mundo. Pero no hace falta salir de Madrid para verlos en directo. Safari Madrid es uno de los lugares estrella de la comunidad para ver animales. La visita se realiza en tu propio coche y dura entre 4 y 5 horas, combinando el recorrido para ver a los animales en semi libertad con otras zonas donde interactuar con otros animales, asistir a exhibiciones o disfrutar de su zona de ocio.

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Burrolandia

  • Qué hacer
  • Madrid
Burrolandia
Burrolandia
Burrolandia

Aquí tienes asegurado el plan del domingo ¡y gratis! Esta protectora animal sin ánimo de lucro, fundada como Asociación Amigos de Burro en 1996, abre sus puertas a mayores y pequeños para que conozcan un poco más de cerca el mundo rural y el papel que ha tenido el burro en él. Con este espacio buscan evitar la extinción del burro y cuidan de aquellos que dejaron de ser funcionales y se convirtieron en un estorbo para sus dueños. Si les haceis una visita, además de poder conocer desde cómo viven hasta cuáles son las labores agrículas e industriales en las que han participado, también podreis darles de comer con las verduras que la organización facilita. Aunque la entrada en gratis, es imprescindible reservar a través de su web para poder realizar la visita. 

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InsectPark

  • Qué hacer
  • Madrid
InsectPark
InsectPark
InsectPark

¿Preparados para descubrir la microfauna? Este centro de naturaleza y divulgación os da la bienvenida al mundo de los invertebrados. Aquí vais a poder encontrar tanto especies vivas (mariposas e insectos, como naturalizadas, con una colección de insectos de todo el mundo. Escarabajos, arañas y otras especies menos conocidas reunidos en este centro. ¿Sabías que solamente la clase de los insectos supone el 77% de las especies animales distintas en el mundo? Esta es solo una de las muchas curiosidades que toda la familia podrá descubrir en esta visita. 

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Centro de rescate de primates Rainfer

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  • Madrid
Centro de rescate de primates Rainfer
Centro de rescate de primates Rainfer
Rainfer

Durante los fines de semana el Centro de Primates Rainfer ofrece visitas guiadas a grupos reducidos con las que busca transmitir la importancia de la conservación y cuidado de los primates y dar a conocer los problemas que sufren cuando no están en un ambiente adecuado. La visita dura unas 2 horas y media y el precio de la entrada se destina a mantener las instalaciones para el cuidado de estos animales. Para realizar al vista es imprescindible solicitar plaza con antelación.

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Faunia

  • Qué hacer
  • Valdebernardo
Faunia
Faunia
Faunia

Un poco zoológico, un poco parque temático, Faunia recrea los diferentes ecosistemas del mundo en una serie de cúpulas con hábitats diferenciados. La mejor es la zona de la selva amazónica, donde oirás el eco del chirrido de las aves exóticas bajo una intensa tormenta tropical que se simula cada media hora. Y en verano el Ecosistema de los Polos, una impresionante reconstrucción de la Antártida cuya temperatura varía entre los -2º y los 5ºC , donde puedes ver más de 100 pequeños pingüinos jugando, gusta mucho. Eso sí, pasar aquí el día no es barato (no dejan llevar comida de fuera) y las colas pueden ser largas.

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Practicar una gran variedad de deportes

Arkose

  • Qué hacer
  • Madrid
Arkose
Arkose
Arkose

Escalada, gastronomía y diseño se unen en el nuevo paraíso madrileño para los fans de los rocódromos: Arkose Madrid Cuatro Caminos. Un espacio de 1.000 metros cuadrados reacondicionado como un 'loft de escalada', con tres espacios: una zona de escalada apta tanto para principiantes como expertos, y para todos los públicos; una cantina, con cocina casera con productos locales y de temporada; y una zona chill, donde relajarse o sentarse a trabajar. El área de escalada consta de 3 zonas de boulder con 4,5 metros de altura máxima y 110 boulders en 100 metros lineales en 19 sectores. Además, los pequeños a partir de 6 años encontrarán un área especial para ellos.

Precios

El precio por escalar en Arkose depende de múltiples factores como la edad de los asistentes (adultos o niños), si se acude de manera individual o en grupo, si se adquieren pases sueltos o bonos, si se desea acceder a la zona de escalada por libre o si se quiere reservar plaza en alguna clase. A modo orientativo, te diremos que la entrada de un día para adultos tiene un coste de 15 euros y el abono de 10 sesiones, de 135 euros. En el caso de los niños y niñas de hasta 12 años, el precio para el de un día es de 8 euros y el del abono de 10 sesiones, de 65 euros.

Reservas

Para disfrutar de una sesión de escalada por tu cuenta no es necesario reservar. Basta con que acudas al rocódromo y realices el pago de tu entrada. Ahora bien, si lo que quieres es comprar un abono, participar en una sesión de bautismo o asistir a algún tipo de curso, entonces sí que puedes realizar las gestiones a través de la sección de 'Tarifas, cursos y reservas' de su página web. Basta con escoger la opción que te interese y seguir los pasos que se van indicando.

Dónde está

Este espacio se encuentra en la zona de Tetuán. Su dirección es la de calle de Leñeros número 4.

Cómo llegar

Para llegar hasta Arkose puedes hacerlo conduciendo tu vehículo propio o, bien, optando por el transporte público. En este último caso, es posible coger la línea 1 de metro, hasta Alvarado o Estrecho. Ambas paradas quedan aproximadamente a la misma distancia de este espacio. Si lo prefieres, los autobuses de las líneas 3, 44, 64, 66, 124, 127 y 128 también cuentan con paradas cerca.

Carabanchel

Además del espacio que nos ocupa en este artículo, la compañía francesa Arkose cuenta con otro rocódromo en Madrid, el segundo que abrió, que se encuentra en Carabanchel.

Horarios

Arkose abre de lunes a domingo en horario ininterrumpido de 7 a 00 h.

Contacto

Para contactar con Arkose puedes hacerlo rellenando el formulario que encontrarás en la sección de 'Contacto' de su página web (abajo a la derecha). Si lo prefieres, siempre puedes llamarles por teléfono al número 91 452 83 93.

Si quieres estar al tanto de todos los planes que hacer en Madrid, esta información puede serte interesante.

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SnoZone

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  • Activades deportivas
  • Fuera de Madrid
SnoZone
SnoZone
SnowZone

Madrid SnoZone es una de las estaciones de nieve indoor más grandes del mundo y la única en España. Tiene dos pistas, una de 250 metros de longitud y 55 de ancho y otra de 100 metros y con una anchura de 40. Y además tienen un snowpark, para los virtuosos de esta disciplina. También hay alquiler de material, clases para todas las edades, y han incorporado las snowbikes, unas bicicletas acondicionadas al terreno que despertarán nuevas sensaciones durante el descenso entre el público adulto. 

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Honna Surf Hub

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  • Activades deportivas
  • Fuera de Madrid
Honna Surf Hub
Honna Surf Hub
Honna Surf Hub

Puede que Madrid no tenga playa, pero te diremos que no te hace falta para aprender a surfear. Y que sí, que puedes conseguirlo sin salir de la región. ¿Dónde? En Honna Surf Hub (antes Citywave), un espacio en el que se han propuesto enseñarte a coger olas o a que mejores tu técnica sin necesidad de acercarte hasta la costa. Aquí, los amantes del surf encontrarán una piscina donde las olas solo terminan cuando llega el momento de irse a casa; instructores que les ayudarán a subirse a la tabla y el equipo necesario para pasar un buen rato. Además, también disponen de cantina y de tienda, en la que puedes comprar desde ropa con un rollo muy surfista hasta material técnico. Como plan original le ganan pocos.

Carta

Este espacio dispone también de cantina, para que repongas fuerzas después de tu sesión o simplemente para que tomes algo mientras esperas a que otros terminen de surfear. Desde este restaurante tendrás vistas a la ola y en su carta encontrarás opciones que van desde el desayuno hasta la cena, pasando por el brunch, el aperitivo y la comida. Entre sus propuestas: hamburguesas, bowls, quesadillas, tequeños, nachos, alitas, batidos, smoothies, tartas, helados…

Precios

En Honna Surf Hub encontramos dos precios. Por un lado, la sesión de surf tiene un coste de 49,90 € para quienes tengan un nivel principiante. Por otro lado, quienes estén ya en nivel intermedio o pro o en el caso de los niños, la sesión cuesta 39,90 €. Además, existe la opción de adquirir bonos: el precio del de 10 sesiones asciende a 359 € y el de 20 a 680 €.

Reserva

Las reservas para disfrutar de tu sesión de surf en Honna Surf Hub tienes que realizarlas online, a través de su página web. En la sección de ‘Booking’, puedes seleccionar si quieres realizar la reserva por nivel o si prefieres hacerlo consultando el calendario de sesiones. A partir de ahí, basta con seleccionar día y hora y seguir los pasos que se te indican. Las sesiones tienen una hora de duración.

Dónde está

Honna Surf Hub está ubicado en el centro comercial X Madrid, en Alcorcón. La dirección exacta es la de calle Oslo, 53 y lo encontrarás en la planta baja (local 21).

Cómo llegar

Para llegar hasta este espacio puedes hacerlo conduciendo tu vehículo propio. Te bastará con circular por la A-5, hasta la salida 14 con dirección a la Zona Comercial – Universidad; o, bien, por la M-506, hasta la salida Alcorcón Oeste / Zona Comercial; o por la M-50, hasta la salida 62.

Si no dispones de vehículo propio o eres más de transporte público, entonces puedes coger la línea 12 de metro, hasta Parque Oeste; la línea C5 de Cercanías, hasta Las Retamas; o las líneas 516 o 517 de autobuses interurbanos con salida ambas desde Cuatro Vientos.

Contacto

Para contactar con Honna Surf Hub puedes hacerlo llamándoles por teléfono al número 91 618 97 55 (extensión 1) en horario de 12 a 21 h de lunes a viernes y de 11 a 21 h, los sábados y los domingos. También puedes enviarles un email a la dirección de correo electrónico ola@honnasurfhub.com.

Si quieres estar al tanto de todo lo que puedes hacer en Madrid, echa un vistazo a esta selección de artículos.

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Divertirse en estas zonas de juegos

Alopeke

  • Qué hacer
  • Juegos y aficiones
  • Retiro
Alopeke
Alopeke
Alopeke

A medio camino entre café, tienda y centro infantil, es un espacio donde los niños se lo van a pasar en grande y tú también cuando su espacio de cafetería vuelva a abrir (tras la pandemia). Además de hacer divertidos talleres y ser un espacio donde celebrar fiestas y cumpleaños para los más pequeños, tienen una zona de tienda y ofrecen también campamento de día bilingüe y actividades para los días sin colegio, entre otros.   

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Karting Carlos Sainz

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  • Juegos y aficiones
  • Latina
Karting Carlos Sainz
Karting Carlos Sainz
Carlos Sainz Karting

Cuando hablamos del Karting Carlos Sainz hablamos de un lugar en el que los amantes del motor y de la velocidad, grandes y pequeños, podrán ponerse a los mandos de un kart y pasarlo en grande derrapando en las curvas, tratando de adelantarse los unos a los otros y dándolo todo por ser los primeros en llegar a la meta. Un plan de los que siempre apetece. Aquí, en el espacio que tienen en Las Rozas (actualmente, el único con el que cuentan en la Comunidad de Madrid), os espera un circuito de 450 metros, con puentes, doble altura y curvas imposibles que os supondrán un auténtico desafío en cada vuelta.

Dónde está

El Karting Carlos Sainz se encuentra en el municipio de Las Rozas, en el Parque Empresarial Európolis. Su dirección es la de Calle Bruselas, 3.

Cómo llegar

Por su ubicación, te resultará más cómodo, rápido y práctico recurrir a tu vehículo propio para llegar hasta este espacio. Al estar muy próximo a vías como la M-50 o la A-6, no te será complicado desplazarte desde otras zonas de Madrid. Si eres más de transporte público, siempre es posible optar por el autobús. La línea 629 que sale del intercambiador de Moncloa cuenta con parada en las inmediaciones del Karting.

Precio

Los precios para disfrutar de la experiencia de conducir en el circuito del Karting Carlos Sainz varían en función de diferentes factores: del número de sesiones que se quieran disfrutar, de si el participante es Adulto o Júnior (hasta 14 años, inclusive), de si se acude en fin de semana o de lunes a jueves, de si se es socio o no… Para que te hagas una idea aproximada del precio, te diremos que un adulto que solo quiera participar en una sesión un día entre semana pagaría 19 € y un niño 18 €. En el caso de ser en fin de semana, el coste ascendería a 20 € y 19 €, respectivamente.

Reservar

La reserva para disfrutar de una sesión (o varias) en este Karting puede realizarse online. En su página web, verás numerosos botones con el texto 'Reserva online'.  No tiene pérdida: haz clic y sigue los pasos que te vayan indicando.

Tiempos

En la web de este karting, en su sección de 'Tiempos online' es posible consultar el ranking de tiempos de las personas que han corrido en el circuito, tanto Adultos como Júnior, también de los campeonatos e, incluso, filtrar por día, semana, mes, año…

Cierre

El Karting Carlos Sainz contaba con dos ubicaciones en Madrid. La de Las Rozas, que sigue operativa, y la de Ermita del Santo, en la zona de Madrid Río de la capital y que acaba de cerrar sus puertas. En el lugar en el que se ubicaba se va a llevar a cabo un polémico proyecto urbanístico.

Horario

Este circuito abre de lunes a domingo, aunque su horario varía en función del día de la semana. Así, de lunes a jueves está operativo entre las 18 y las 23 h; los viernes, desde las 18 y hasta las 00 h; los sábados, de 10 a 00 h; y los domingos, entre 10 y 23 h. Dentro de esta horquilla, se reservan franjas de tiempo para las sesiones Júnior. De esta forma, los más pequeños pueden correr de lunes a viernes, entre las 18 y las 20 h; y los sábados y los domingos, de 10 a 17 h.

Edad cumpleaños

En el Karting Carlos Sainz es posible que los niños celebren sus cumpleaños compitiendo en el circuito con sus amigos. La edad máxima para poder correr en las sesiones Júnior es de 14 años. Cuentan, además, con un parque infantil para pequeños de entre 4 y 10 años.

Contacto

Para contactar con este espacio, puedes hacerlo enviando un email a la dirección de correo electrónico info@kartcsainz.com o llamando por teléfono al número 91 640 74 74. En este último caso, el horario de atención al público es de lunes a domingo, de 9.30 a 23 h. 

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Virtual Arena

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  • Juegos y aficiones
  • Delicias
Virtual Arena
Virtual Arena
Virtual Arena

Si lo tuyo es la realidad virtual, pero las experiencias más clásicas se te quedan cortas, entonces Virtual Arena, probablemente sea tu lugar en el mundo. Y es que se trata de un centro de realidad virtual multijugador. Concretamente, el mayor de Madrid con capacidad hasta para 12 jugadores en una partida (suelen durar 45 minutos). Además, se disputan en la modalidad 'free roaming' o, lo que es lo mismo, con la posibilidad de desplazarse libremente (sin cables ni mochilas) por su gran sala abierta. La experiencia es totalmente inmersiva y el realismo lo consiguen gracias a un casco con unas gafas con la más alta resolución, auriculares y micrófono tipo gamer.

Además de acudir en solitario o con amigos, también permiten celebrar cumpleaños, teambuildings, despedidas de soltería… Ah, y los niños pueden participar en algunos de los juegos. Toma nota, porque es de esos planes originales en Madrid que conviene tener fichados.

Precios

Los precios dependen fundamentalmente del día de la semana en que acudas. Así, en el caso de que quieras reservar un juego o un pack de dos juegos, el coste será de 34,90 € por persona, los viernes, sábados y domingos; de 29,90 €, los miércoles, los jueves y los domingos; y de 19,90 €, los martes, que es el día del gamer.

En Virtual Arena, también existe la posibilidad de reservar en escape rooms virtuales. En este caso, el precio dependerá de la experiencia que se desee probar, pero, a modo orientativo, podrás reservar desde 19,90 € por persona.

¿Dónde está Virtual Arena?

En el distrito de Arganzuela. Concretamente, en el número 52 de la calle Tomás Bretón.

Reservas

Puedes reservar el juego, el pack de juegos o el escape room virtual que te apetezca disfrutar a través de su página web. Es tan sencillo como seleccionar la experiencia, decidir día y horario de juego e ir cumpliendo con los pasos que te van indicando durante el proceso.

Cómo llegar

Hasta Virtual Arena puedes llegar conduciendo tu vehículo propio, pero sabiendo que el tráfico en Madrid, a veces, se pone peleón y que lo de aparcar no siempre es sencillo. Si no quieres lidiar con este tipo de cosas o no dispones de vehículo propio, entonces te toca optar por el transporte público. Podrías coger la línea 3 de metro, hasta Delicias. En esa misma estación, también paran los trenes de Cercanías de la línea C10. Y si eres más de autobús, los de las líneas 8, 19, 45, 47, 59, 85, 86 y 247 de la EMT disponen de parada cerca de este espacio.

Contacto

Para contactar con Virtual Arena puedes rellenar el formulario que te aparecerá en la sección de ‘Contacto’ de su página web, llamar por teléfono al número 91 514 16 33 o enviar un email a la dirección de correo electrónico info@virtualarena.games.

Para tener todos los detalles sobre qué planes hacer en Madrid, echa un vistazo a estos artículos.

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Bowling Chamartín

  • Qué hacer
  • Chamartín
Bowling Chamartín
Bowling Chamartín

Bowling Chamartín abrió sus puertas en 1979 y, tras más de cuatro décadas en activo, aúna su buen hacer con un innovar constante para adaptar sus instalaciones y sus propuestas de diversión a las nuevas demandas de ocio. Te gustará lo colorido del lugar, las luces de neón y el buen ambiente que se genera.

Por sus pistas pasan principiantes, auténticos expertos, familias, grupos de amigos, se organizan fiestas y cumpleaños y hasta eventos de empresa. Además, es la sede de la Real Federación Española de Bolos. Y como no solo de bolos vive el ser humano, también cuentan con otras posibilidades de disfrute como son las máquinas de dardos o los recreativos.

Precios

Los precios por reservar una pista en Bowling Chamartín varían en función del día de la semana que quieras acudir, de la franja horaria que te interese (mañana o tarde) y de si acudes con reserva hecha o sin ella. En general, podemos decir que es posible alquilar una pista desde 3,5 euros.

Reservar

Las reservas de pistas pueden realizarse presencialmente o, bien, a través de su web, de manera que te garantizas tener tu plaza y evitar esperas una vez llegas a Bowling Chamartín. Eso sí, ten en cuenta que no admiten cancelaciones si quedan menos de 24 horas para la primera partida. Hasta 48 horas antes de su inicio, la cancelación sería gratuita y entre las 48 y las 24 horas previas, te reembolsan el 50% del importe que hayas pagado.

¿Cuántas pistas tiene?

Esta bolera cuenta con 20 pistas.

Horarios

Bowling Chamartín abre todos los días de la semana, aunque con horarios diferentes. Así, de lunes a jueves, los domingos y los festivos, lo hace desde las 12 y hasta las 00 h. Los viernes está operativa entre las 12 y la 1 h; y los sábados, de 12 a 2 h.

Dónde está

A esta bolera la encontrarás en la Zona Ático (primera planta) de la Estación de Chamartín.

Cómo llegar

Para llegar hasta Bowling Chamartín es posible hacerlo utilizando el vehículo propio o, en su defecto, usando el transporte público. En ese caso, existen varias opciones. Es posible tomar las líneas 1 y 10 de metro, hasta la parada de Chamartín; las líneas C3, C7 y C8 de Cercanías, hasta la estación de Chamartín; o las líneas 5, 66, 67, 124, 129, 134, 135, 150, 147, 173, 174, 175, 176, 178, SE704, T62 y N24 de autobús.  

Contacto

Para contactar con la bolera, puedes hacerlo rellenando el formulario que encontrarás en su página web o llamándoles al número de teléfono 91 315 71 19.

¿Tienen cuenta de Instagram?

Sí. Para buscarlos en esta red social utiliza el nombre de usuario @bowlingchamartin. De esta manera, estarás al tanto de la información que vayan publicando sobre eventos especiales, podrás ver fotografías de cómo luce pasar un rato en sus instalaciones y descubrir todas las opciones, además de jugar a los bolos, que ofrecen para tu ocio y disfrute (restauración, billares, futbolín, máquinas recreativas…).

Todos los planes que Madrid tiene para ti están aquí.

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Universal Games

  • Qué hacer
  • Madrid
Universal Games
Universal Games
Universal Games

Los que crecimos viendo a los participantes de Humor Amarillo tratar de superar pruebas que, a veces, parecían imposibles sabemos que este es uno de los planes más divertidos que podremos hacer nunca en Madrid. Y es que, en Universal Games ofrecen la posibilidad de emular a esos mismos participantes con un circuito de Humor Amarillo al aire libre (también tienen opción indoor) de dos horas de duración y en el que se puede participar en grupos desde ocho personas. Así, tendrás que enfrentarte al tragabolas, al twister 3D, a los gladiadores… hasta superar las 18 o 20 pruebas que dan forma a este circuito.

Con versiones para adultos y también para niños, además de esta actividad, en este recinto es posible vivir también auténticos escape rooms al aire libre, batallas de láser tag, sumergirte en el interior de un videojuego como es el Comecocos o probar El Juego del Calamar.

Láser tag

Sí, Humor Amarillo está muy bien, pero no solo de eso vive la persona dispuesta para la aventura. Por ello, entre las múltiples opciones que ofrece Universal Games, también se encuentra la de disfrutar de una sesión de Láser Tag. Son varias las modalidades que propone (Batterfield y táctico), pero ambas se realizan al aire libre, desarrollan multitud de misiones y tienen una duración de dos horas.

Comecocos

Los amantes de este videojuego de los 80 tendrán la oportunidad no solo de jugar a él, sino de protagonizarlo. Para ello, se pone a su disposición un laberinto de 300 metros cuadrados en el que tendrán que superar 10 pruebas y tratar de evitar que el fantasma les pille. Porque sí, también hay un fantasma.

Precios

Los precios varían en función de la actividad a la que cada grupo decida inscribirse. Por ello, lo más práctico y preciso es que consultes su página web para conocer cada tarifa con exactitud.

Reservar

Las reservas en cualquiera de las actividades que ofrece Universal Games pueden realizarse a través de su página web. No tiene pérdida: dirígete al botón de 'Reservar', que verás en su parte superior a la derecha y sigue las instrucciones. Si lo prefieres, también puedes ponerte en contacto con ellos por teléfono (657 28 63 60).

Horario

El horario de atención al cliente es de lunes a viernes, desde las 10 y hasta las 19 h. El de las actividades funciona con cita previa.

Dónde está

El recinto de Universal Games se encuentra dentro del club deportivo Las Encinas, cuya dirección es la de Carretera de Pozuelo a Boadilla Km 4,600.

Cómo llegar

Por encontrarse en la carretera M-513, a medio camino entre dos municipios, probablemente, lo más cómodo, rápido y práctico para llegar hasta este espacio sea recurrir al vehículo propio. Además, ponen a disposición de los asistentes un parking gratuito. Ahora bien, si no dispones de él o prefieres usar el transporte público, los autobuses interurbanos de las líneas 566, 571 y 573 paran muy cerca del acceso al recinto.

Contacto

Para contactar con Universal Games basta con llamar por teléfono al número 657 28 63 60 o con enviar un email a la dirección de correo electrónico info@universalgames.es.

Para estar al tanto de todo lo que puedes hacer en Madrid, echa un vistazo a esta selección de artículos.

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Ilusiona Diversia

  • Niños
  • Madrid
Ilusiona Diversia
Ilusiona Diversia
Ilusiona Diversia

Bolera, parque infantil, arcade... es imposible aburrirse en Ilusiona Diversia el espacio dedicado a los más pequeños en el centro comercial Heron Diversia. Solo el parque infantil tiene 2.000 metros cuadrados de espacios para jugar. Tiene atracciones de todo tipo, piscina de bolas, parque interior de multiaventura ¡de 4 pisos! y hasta un cine 5D y Laser Tag. Para quienes busquen algo más tranquilo, pueden darse una vuelta por la zona de arcades y descubrir las últimas novedades en máquinas de ocio interactivo, simuladores, realidad virtual, deportivas y redemption o jugar a los billares americanos por tiempo. Y para hacer de la visita un plan redondo en familia, nada mejor que aprovechar a la bolera de seis pistas.

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Pasar un día diferente en los espacios culturales

Espacio Abierto Quinta de los Molinos

  • Niños
  • Canillejas
Espacio Abierto Quinta de los Molinos
Espacio Abierto Quinta de los Molinos

Este centro cultural está dedicado exclusivamente a la infancia y la adolescencia y ofrece una amplia programación cultural enfocada a todas las edades (de bebés a adolescentes hasta los 16 años), con teatro y otros espectáculos, talleres y actividades diversas. También es un "cuarto de estar" para los jóvenes donde pasar el rato leyendo un cómic o un libro, jugar libremente, merendar o beberse un zumo. Lo encontrarás en Juan Ignacio Luca de Tena, 20.

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Matadero Madrid

  • Arte
  • Legazpi
Matadero Madrid
Matadero Madrid
©Perplejo

Situado en el antiguo matadero municipal de la ciudad, en el barrio de Legazpi, este complejo de 48 edificios es ahora un espacio multifuncional dedicado al arte y la cultura contemporánea. A pesar de que algunos de esos edificios aún permanecen abandonados, el resto han sido rehabilitados y ahora sirven como sala de exposiciones y de teatro. Entre las naves más destacadas de Matadero Madrid se encuentran la Nave 10, para las artes escénicas; la Casa del Lector, con la literatura como protagonista; la Central de Diseño, donde se organizan interesantes muestras y mercadillos; y la Cineteca, primera y única sala del país dedicada casi en exclusiva al cine de no ficción. En su gran plaza se organizan además conciertos y festivales. El espacio cuenta además con una Cantina con terraza donde disfrutar de la propuesta de Olivia Te Cuida y una tienda de alquiler de bicicletas.

Horarios

El recinto de Matadero Madrid abre de 9 a 22 h. A partir de las 22 h, solo se podrá salir por el acceso de Plaza de Legazpi. El Punto de Información, ubicado en el Paseo de la Chopera 14 abre de lunes a domingo, de 9.30 a 21.30 h. El espacio de alquiler de bicicletas para recorrer Matadero abre sus puertas de martes a domingo, de 10 a 14.30 y de 16.30 a 21 h.

Visitas guiadas

Matadero Madrid ofrece visitas guiadas gratuitas para familias, público general y grupos a través de su recinto. Las visitas para familias y público general están disponibles todo el año los sábados y domingos a las 12 h, con una duración de 90 minutos. Tienen un coste de 3 euros y pueden adquirirse a través de su página web. Para grupos, se puede visitar el recinto los martes y jueves de 10 a 12 h. Las visitas también tienen una duración de 90 minutos.

Exposiciones y Cineteca

Matadero Madrid también es lugar de exposiciones. De hecho, cuenta con 2.000 metros cuadrados en la Nave 16 dedicados a las grandes exhibiciones de Madrid Artes Digitales (MAD).

Además, tambiéodréis encontrar la Cineteca, un espacio especializado en el cine de no ficción. Hay tres salas: Azcona, con capacidad para 224 butacas; Plató, con 129 butacas; y Borau, con 65 butacas.

Programación

La programación de Matadero Madrid se mantiene en constante evolución. Va desde proyecciones de películas hasta obras de teatro, pasando por exposiciones, muestras inmersivas, propuestas musicales o actividades para niños, entre otros. Para no perderte nada de su agenda, no dejes de consultar su página web, donde mantienen toda esta información actualizada y la complementan con otros datos relativos a horarios y precios. También puedes continuar leyendo este artículo y hacer scroll para conocer datos sobre sus propuestas. 

Cómo llegar 

Para llegar hasta Matadero Madrid puedes hacerlo conduciendo tu vehículo propio. Su ubicación, muy próxima a la M-30, te facilitará mucho el acceso si te desplazas desde otras zonas de la ciudad al permitirte evitar el callejeo. Si eres más de transporte público, entonces es posible coger la línea 3 o 6 de metro, hasta Legazpi. Para quienes prefieran el autobús, los de las líneas 6, 8, 18, 19, 22, 45, 47, 59, 62, 76, 78, 79, 85, 86, 123, 148, 156, 180, 247 y T32 de la EMT cuentan con paradas en las inmediaciones de este espacio. No muy lejos de allí queda la estación de Delicias, donde paran los trenes de Cercanías de las líneas C1 y C10.

Para visitar del arte en Madrid, echa un vistazo a nuestras sugerencias.
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La Casa Encendida

  • Museos e instituciones
  • Lavapiés
La Casa Encendida
La Casa Encendida
La Casa Encendida

Luce neomudéjar por fuera, en su edificio, pero bien vanguardista por dentro. Así podríamos presentar a La Casa Encendida. Después, si quisiéramos profundizar, diríamos que es un centro de cultura contemporánea en el que, a través de exposiciones, actividades y eventos, tienen cabida las formas de expresión más audaces.

También contaríamos que es un lugar pensado para formarse tracias a una programación de cursos en los que se tratan cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la cultura o la solidaridad. Y no habríamos explicado todo si no habláramos del espacio que se crea, abierto a la reflexión y el debate sobre cuestiones y problemáticas sociales.

Próximos eventos

Exposiciones, encuentros, conciertos, cursos, presentaciones, proyecciones de cine, actividades para toda la familia… Se podría decir que La Casa Encendida vive en un evento constante, tal es la programación que despliega y su continuidad. En su página web, proporcionan toda la información relativa a la misma, así como datos sobre días, horarios y precios. También puedes hacer scroll hasta llegar al final de este artículo y consultar la agenda de este centro cultural.

Horarios

La Casa Encendida está abierta de martes a sábado, entre las 10 y las 21 h; y los domingos, desde las 10 y hasta las 16 h. Eso en lo que al centro se refiere, hay que tener en cuenta que algunos de sus servicios (cafetería, mediateca, biblioteca…) tienen sus propios horarios que puedes consultar a través de su página web.

Dónde está

En la zona de Embajadores, en el número 2 de Ronda de Valencia.

Cómo llegar

Para llegar hasta la Casa Encendida, puedes utilizar tu vehículo propio u optar por el transporte público. Si este es tu caso, es posible coger la línea 3 de metro, hasta Lavapiés; la 3 y la 5, hasta Embajadores; y la 1, hasta Estación del Arte. Si prefieres el autobús, las líneas 6, 27, 34, 36, 41, 59, 60, 62, 78, 85, 116, 118, 119, 148, C1, C2, C03, E1, M1, NC1, NC2, N12, N14, N15 y N17 cuentan con paradas en las inmediaciones de estas instalaciones. Por último, los trenes de Cercanías de la línea C5 paran en Embajadores; y los de las líneas C1, C2, C3, C4, C4a, C4b, C5, C7, C8 y C10, en Atocha.

Cursos

Los cursos son una de las propuestas que más valoran las personas que frecuentan La Casa Encendida. Los hay tanto presenciales como online y la temática es variada: medio ambiente, cultura, solidaridad, idiomas, pedagogía, educación…

Terraza

Sí, por si no te parecía lo suficientemente perfecta, también cuenta con una terraza. Está en su planta alta. Desde ella, los atardeceres son increíbles, dispone de huerto y allí encontrarás un café-bar en el que puedes tomar desde un brunch hasta un cóctel.

Radio 3

Esta emisora de radio junto con La Casa Encendida organiza anualmente La Radio Encendida, una jornada en la que, de manera ininterrumpida, es posible disfrutar de más de 10 horas de música. La de 2024 tendrá lugar el domingo 21 de abril y por los escenarios del Auditorio y del Patio pasarán cantantes y bandas como Gorka Urbizu, Christina Rosenvinge, Grande Amore, Rozalén, Califato 3/4 , Carlangas y los Cubatas…

Contacto

Puedes contactar con ellos rellenando el formulario que encontrarás en la sección de 'Contacto' de su página web o llamando por teléfono al número 91 506 21 80.

Cuenta de Instagram

Les encontrarás en esta red social con el nombre de usuario @lacasaencendida. Seguirles resulta especialmente útil para estar al tanto de la información que publican sobre los próximos eventos que tienen planeado organizar. También para echar un ojo a sus fotografías y reels y hacerse una idea de cómo luce pasar un rato en sus dominios.

Toda la información sobre los museos e instituciones de Madrid, la encontrarás aquí.

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