Conocido referente en Madrid, baja el telón tras más de una década de actividad artística

Comedia, drama, aventura, surrealismo, reflexión, todo junto a la vez… Las propuestas teatrales que acoge El Umbral de Primavera son arriesgadas, con la capacidad de interpelar al espectador y sacarle de lo conocido ya desde el mismo planteamiento de la sinopsis. Una de las salas de teatro alternativo más queridas de Lavapiés que, a lo largo del año que viene, bajará el telón para siempre.

El Umbral de la Primavera

Esta sala de teatro alternativo de Madrid cerrará sus puertas

Conocido por ser uno de los espacios del circuito 'off' madrileño más populares, El Umbral de Primavera ya tiene fecha de cierre, poniendo así fin a más de una década de actividad artística. "El motivo que nos obliga a pensar un cierre es la dificultad de mantener una economía saneada, osea llegar a los números económicos después de 12 años de actividad incesante y sin desviarnos de nuestra línea de programación", según Viviana López Doynel e Israel Giraldo, gestores del proyecto.

Además, los fundadores añaden que "a las instituciones no les importamos. Y resulta frustrante tener que estar compitiendo con lo que ellos valoran como industrias culturales. Somos la puerta, la oportunidad, el Umbral para las nuevas generaciones, entender sus inquietudes y anhelos y siempre con el disfrute. Las compañías son también perjudicadas en estos procesos ya que una taquilla de pocas butacas no alcanza ni para cubrir los gastos de producción. Y qué más te puedo decir, hay una visión del sector que no permite continuidad y los tiempos y procesos que requieren".

Aun así, López Doynel y Giraldo no pierden la fe, ya que "tenemos la esperanza de que algo suceda en esta etapa, ya que el mundo que nos rodea no deja darnos amarguras y el arte es de las pocas alegrías que nos permite levantarnos cada día".

Se prevé que este cierre llegue a lo largo de 2027, un plazo de un año marcado por una serie de "compromisos". Ubicado en la calle Primavera, 11, El Umbral de la Primavera no es únicamente sala de teatro. Es también espacio para la formación con diferentes campos de acción: desde la interpretación hasta la creación escénica, pasando por la dirección, el movimiento, la música…

El Umbral de la Primavera

Las mejores obras de teatro que puedes ver en Madrid

Actualmente, entre las mejores obras de teatro de la cartelera madrileña destacan proyectos como 'Casi ninguna verdad' (Teatro Valle-Inclán); 'Un dios salvaje' (Teatro Alcázar); 'Un matrimonio sin filtros' (Teatro Maravillas); 'El jardín de los cerezos' (Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa); 'La verdad' (Teatro Infanta Isabel) o 'Última planta' (Teatro Lara).

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