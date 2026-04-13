La cuarta edición incluye una amplia programación de proyectos, reivindicando así el papel de la creación artística como elemento fundamental para el desarrollo cultural

El festival de teatro Malasaña a Escena regresa a los escenarios con una amplia programación de funciones, microteatros, lecturas y conciertos, entre el 16 y el 26 de abril. A cargo de la asociación Esto Es Pez, un año más también colaboran vecinos del barrio, escuelas de teatro, asociaciones vecinales y distintos espacios colaboradores, con el objetivo de disfrutar de las obras más creativas.

Malasaña a Escena

Malasaña se convierte en un gran y creativo escenario

Tras una exitosa tercera edición, este año, el festival lleva a Malasaña una gran variedad de actividades, entre las que figuran representaciones y talleres de compañías profesionales y grupos amateurs. Con el objetivo de ampliar el tejido cultural del barrio, el festival se celebra en torno al Día Mundial del Arte (15 de abril), una jornada que reivindica el papel de la creación artística como elemento fundamental para el desarrollo cultural de las sociedades y para el ejercicio del derecho de la ciudadanía a participar en la vida cultural.

La programación de la cuarta edición de Malasaña a escena incluye proyectos como 'La Valentía', 'Muridae', 'Lo que la niebla oculta, el viento lo susurra', 'Fracasada rumbo al Caribe', 'Mary Poppins', 'Macbeth' o 'Un hombre es un hombre', al igual que una variedad de actuaciones musicales o talleres dedicados al vestuario escénico y el teatro social y comunitario.

Cómo conseguir entradas para el festival Malasaña a Escena

El festival se celebrará en una variedad de escenarios del barrio, por lo que es necesario reservar las entradas generales a través de cada uno de los distintos teatros.

Las mejores obras de teatro que puedes ver en Madrid

Actualmente, entre las mejores obras de teatro de la cartelera madrileña destacan proyectos como 'Casi ninguna verdad' (Teatro Valle-Inclán); 'Un dios salvaje' (Teatro Alcázar); 'Un matrimonio sin filtros' (Teatro Maravillas); 'El jardín de los cerezos' (Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa); 'La verdad' (Teatro Infanta Isabel) o 'Última planta' (Teatro Lara).

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