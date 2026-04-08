El evento regresa este verano a la ciudad complutense, con un gran cartel dedicado al teatro, la música y la danza

La cartelera madrileña acoge algunos de los espectáculos más importantes del panorama español. Ya sean grandes musicales, como 'El Rey León' o 'Los Miserables', hasta representaciones más independientes, monólogos o espectáculos de danza, la escena artística de la capital está más viva que nunca.

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Así será la nueva edición del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Clásicos en Alcalá

El Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Clásicos en Alcalá, organizado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, regresa este año más vibrante que nunca para celebrar su 25º aniversario con una programación que incluye cerca de 60 propuestas escénicas, con artistas de 16 países y más de 25 estrenos.

Este festival inaugura la temporada de verano de festivales de artes escénicas de tema clásico, en casi una decena de espacios escénicos y monumentales de la ciudad complutense, tanto en interiores como al aire libre. Así, a lo largo de cuatro semanas, podréis disfrutar de una variada programación que incluye teatro, música, danza o circo, entre otras disciplinas.

Cabo Das Tormentas. Janela Aberta Teatro

Un total de 12 comunidades autónomas estará representadas en esta edición del festival, incluida la impronta local, con el sello 'Creación Alcalá'. Entre los estrenos absolutos, destacan producciones como 'Los locos de Valencia', de Lope de Vega en versión de José Luis Alonso de Santos y dirección de Pepa Pedroche, o el nuevo espectáculo 'Nascencia (del lat. Acción de nacer)', del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, con dirección de Mónica Fernández.

La programación del festival también incluye obras como 'El lindo don Diego', de Agustín Moreto (estreno absoluto); 'La dama boba', una coproducción del festival con Octubre Producciones (España) y Ajedrez (México); 'La Gallarda', con Silvia Marsó y la Orquesta Filarmónica Cervantina de las 25 Villas; 'El Lazarillo de Tormes', en versión de Fernando Fernán Gómez; la propuesta de teatro musical 'Dulcinea', coproducida por Txalo Produkzioak, Olympia Metropolitana y Pentación Espectáculos; 'La vengadora de las mujeres', de la compañía aragonesa Teatro del Temple en coproducción con la CNTC (Compañía Nacional de Teatro Clásico), dirigida por Carlos Martín, o 'Amor es más laberinto', de la Fundación Teatro de la Abadía en coproducción con México, entre muchos otros.

Ene esta edición del festival participarán artistas de Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Malawi, México, Nicaragua, Perú, Escocia, Portugal, Uruguay y Venezuela, con varias propuestas internacionales en coproducción con España, como 'El perro del hortelano' (Cuba, Estados Unidos y España) de Teatro El Público, o 'Cotidiáfonos clásicos' (España y Perú).

Además del teatro, la programación incluye música, danza, circo, títeres y teatro de calle, con proyectos como el poema sinfónico 'Don Quixote' de Richard Strauss, interpretado por el sexteto de cuerda y viento con piano de la Orquesta Ciudad de Alcalá; 'Don Giovanni' de Mozart, por la orquesta MDC o el concierto 'La esencia flamenca del Siglo de Oro', de Vicente Soto Sordera. Otras modalidades representadas a lo largo del festival incluyen la danza, los títeres, las narraciones orales, el teatro de calle e incluso espectáculos aéreos.

La doncella guerrera. Tropos Teatro de Títeres

Cuándo se celebrará el Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Clásicos en Alcalá

La nueva edición del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Clásicos en Alcalá se celebrará entre los días 12 de junio y 5 de julio, bajo el lema 'Celebra los Clásicos'.

Las mejores obras de teatro que puedes ver en Madrid

Actualmente, entre las mejores obras de teatro de la cartelera madrileña destacan proyectos como 'Casi ninguna verdad' (Teatro Valle-Inclán); 'Un dios salvaje' (Teatro Alcázar); 'Un matrimonio sin filtros' (Teatro Maravillas); 'El jardín de los cerezos' (Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa); 'La verdad' (Teatro Infanta Isabel) o 'Última planta' (Teatro Lara).