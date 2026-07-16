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Cierran varios tramos del metro de Madrid este verano: fechas, alternativas y todo lo que debes saber

El objetivo es mejorar y renovar las vías en varios puntos de la red, reforzando la seguridad, la fiabilidad y la calidad del servicio

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Redactor, Time Out Madrid
Metro de Madrid
Metro de Madrid | Metro de Madrid
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En transporte público madrileño sigue en constante fase de cambio y mejora. Ya sea con la próxima apertura de una nueva estación o la instalación de los tornos inteligentes, el suburbano madrileño actualiza cada vez más sus instalaciones. Ambiciosos proyectos como la reforma integral de la Línea 6, a lo largo de este verano, Metro de Madrid acometerá una serie de obras de mejora, y que conllevarán nuevos cortes en el suburbano madrileño.

Metro de Madrid
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Las estaciones de metro que cierran este verano

Con el objetivo de mejorar y renovar de vía en varios puntos de la red, reforzando así la seguridad, la fiabilidad y la calidad del servicio, estos cortes se suman a los que afectan a la Línea 10, entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla por las obras en las estaciones de Santiago Bernabéu y Cuzco, que se prolongarán hasta el 21 de agosto. 

Las primeras actuaciones tendrán lugar entre el 25 de julio y 13 de agosto en la Línea 9B, que conecta Puerta de Arganda con Arganda del Rey, pasando por Rivas-Vaciamadrid. Se suspenderá el servicio entre las estaciones de Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid para llevar a cabo los trabajos de renovación de distintos elementos de la infraestructura ferroviaria, para mejorar la fiabilidad y la seguridad del servicio

Del 1 de agosto al 2 de septiembre se cerrará la estación de Moncloa de la Línea 6, lo que obliga a suspender el servicio en la Circular entre Argüelles y Ciudad Universitaria. En este caso, los trabajos están enfocados a la renovación de la vía y los refuerzos de andén para la instalación de las puertas que permitan la automatización de la línea.

Entre el 2 y el 28 de agosto, se suspenderá el servicio en la Línea 7 (Hospital del Henares-Pitis), entre las estaciones de Gregorio Marañón y Pitis, parte de los trabajos de renovación del sistema de señalización, a los que se sumarán los de renovación del carril. Este proyecto forma parte de la renovación total de la señalización de la Línea 7, entre Estadio Metropolitano y Pitis.

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