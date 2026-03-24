En transporte público madrileño sigue en constante fase de cambio y mejora. Ya sea con la próxima apertura de una nueva estación o la instalación de los tornos inteligentes, el suburbano madrileño actualiza cada vez más sus instalaciones. Y, entre los proyectos más ambiciosos, se encuentra la reforma integral de la Línea 6, la más usada por los viajeros en la ciudad, y que, tras adelantar su esperada reapertura el pasado mes de diciembre y anunciar sus nuevos horarios de uso, ahora se verá afectada durante varios meses.

Metro de Madrid

Las obras de esta línea de metro se prolongarán durante varios meses

A pesar de adelantarse a su calendario fijado, las obras de la Línea 6 finalmente se prolongarán durante varios meses, en el tramo comprendido entre las paradas de Laguna y Avenida de América, unos trabajos que originalmente tenían un plazo inicial de 18 meses (hasta mayo de 2026), y que ahora se extenderán hasta septiembre.

El motivo principal es que parte de los trabajos previstos no se pudieron llevar a cabo cuando cerró el servicio, entre septiembre y diciembre, que se tuvieron que pasar a las franjas de mantenimiento nocturno, al igual que un cambio de prioridades dentro de los trabajos de automatización de la Línea 6.

En esta segunda fase se están instalando las nuevas puertas automáticas en los 70 andenes que forman parte de la línea, con el objetivo de separar el espacio de espera de los viajeros de la zona de circulación de los trenes, y mejorar la seguridad y la optimización a la hora de entrar al metro.

Metro de Madrid

Cierra un tramo de esta otra línea de metro hasta finales de año

El ambicioso proyecto de remodelación integral de la estación de Santiago Bernabéu, parte de la Línea 10 de Metro de Madrid, entrará próximamente en una nueva fase que, en consecuencia, provocará una gran interrupción en el tramo que une las estaciones de Nuevos Ministerios y Cuzco, a partir del 28 de marzo y hasta finales de año.

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