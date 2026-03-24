Con medios de transporte disponibles como el coche, los autobuses interurbanos o el metro, cada vez son más los viajeros que apuestan por desplazarse por la capital con bicimad, el sistema de alquiler de bicicletas eléctricas públicas. Y, tras un ambicioso proyecto de expansión llevado a cabo a finales de 2024, con 19 nuevas estaciones, este año, un total de 20 nuevas estaciones se sumarán ahora a la red a lo largo de las próximas semanas.

bicimad. Ayuntamiento de Madrid

Dónde están las nuevas estaciones de bicimad

Sumido en su quinta fase de expansión, que incluye un total de 20 nuevas estaciones y 245 bicis que se incorporan a la flota operativa del servicio, tras esta ampliación, la red alcanzará las 653 estaciones y una flota de 8.015 bicicletas en mayo.

Este proyecto ha supuesto una inversión cercana a los 1,4 millones de euros. Para definir los emplazamientos en los que se ubicarán las nuevas estaciones, se han seguido criterios como densificar la presencia del sistema en zonas donde ya operaba, dar cobertura a nuevas localizaciones no cubiertas hasta la fecha y acceder a nuevas áreas donde se pretende fomentar el uso de la bicicleta, para lo que se han tenido en cuenta distintas peticiones de las juntas municipales de distrito.

EMT Madrid y bicimad. Ayuntamiento de Madrid

Las ubicaciones de las nuevas estaciones incluyen la calle Tintín y Milú; Manuel Chaves Nogales, 3; Princesa de Éboli; Luis Martínez Feduchi, 66; Pintor Ignacio Zuloaga, 15; Blanca de Castilla, 11; Luz Casanova esquina con calle Almazora; Riaza, 8; Húmera, 40; Rafael Botí; Arroyo del Cañaveral, 60; Avenida Provisional Gran Vía de Vicálvaro, 17; Villarramiel, 13; Consenso, 3 y Santa Escolástica, las avenidas de los Arces, 7; Osa Mayor, 158; Osa Mayor, 160 y Santa Catalina, 11, y la Ronda de las Flores, 29 con calle Rododendro.

Deporte al aire libre en Madrid

La capital es uno de los mejores polideportivos donde practicar todo tipo de actividades al aire libre. Repleta de parques y zonas verdes, entre los ejercicios más interesantes se encuentran el ciclismo por las antiguas vías del tren o alrededor de la ciudad, el patinaje, visitar la Ciudad de la Raqueta para practicar tenis y pádel, ir a un parque de calistenia (disponéis de más de 190 por toda la capital) o baile al aire libre.

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