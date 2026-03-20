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Madrid estrena un nuevo circuito de bicis con zonas 'dirt track' y clases para para principiantes y expertos

El proyecto ha supuesto una inversión de más de 300.000 euros

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Instalación Deportiva Básica Bike Park. Ayuntamiento de Madrid
Instalación Deportiva Básica Bike Park. Ayuntamiento de Madrid
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Madrid cuenta con un gran abanico de opciones para los amantes del deporte. Desde las piscinas municipales y las rutas para ciclistas, hasta los mejores rocódromos y parques de calistenia, la capital suma una nueva instalación deportiva, en esta ocasión, para todos aquellos que quieran dar sus primeros pasos en el mundo del 'pumptrack'. 

Instalación Deportiva Básica Bike Park. Ayuntamiento de Madrid
Instalación Deportiva Básica Bike Park. Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado la Instalación Deportiva Básica Bike Park, situada en la calle de Mistral, tras una reforma integral que ha supuesto una inversión superior a los 330.000 euros. El espacio deportivo comenzará a funcionar en octubre, con la llegada de la primera Escuela Deportiva Municipal de Pumptrack de Madrid.

Esta actuación ha supuesto la renovación completa del circuito de 'pumptrack', que ahora cuenta con un nuevo trazado, curvas rediseñadas y dos elementos 'wall-ride' únicos en la ciudad, además de tres niveles de dificultad (iniciación, medio y experto) que permiten el uso del espacio tanto por deportistas principiantes como por usuarios avanzados. Asimismo, incluye zonas de 'dirt track', configurando un espacio adaptado a diferentes disciplinas de ciclismo urbano.

La intervención ha implicado la pavimentación de todo el circuito y la instalación de un nuevo sistema de drenaje que soluciona los problemas de acumulación de agua. Además, se ha creado una estancia con pérgolas y bancos de descanso, se ha reforzado la iluminación perimetral y se ha vallado el recinto para facilitar la puesta en marcha de actividades deportivas organizadas. La futura escuela contará con clases de lunes a jueves, de 17.00 a 18.00 h. 

Instalación Deportiva Básica Bike Park. Ayuntamiento de Madrid
Instalación Deportiva Básica Bike Park. Ayuntamiento de Madrid

Deporte al aire libre en Madrid

La capital es uno de los mejores polideportivos donde practicar todo tipo de actividades al aire libre. Repleta de parques y zonas verdes, entre los ejercicios más interesantes se encuentran el ciclismo por las antiguas vías del tren o alrededor de la ciudad, el patinaje, visitar la Ciudad de la Raqueta para practicar tenis y pádel, ir a un parque de calistenia (disponéis de más de 190 por toda la capital) o baile al aire libre.

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