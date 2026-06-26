Los parques son uno de los principales centros de ocio veraniego de la capital. Escenarios para conciertos y obras de teatro, actividades para los más pequeños o espectáculos para todos los públicos, los espacios al aire libre se convierten en lugares ideales para pasar el rato durante esta calurosa temporada.

Cine de verano y teatro de calle: vuelve 'Veranos de Latina'

Un año más, la agenda estival 'Veranos de Latina' regresa con su ya tradicional cine de verano, con proyecciones gratuitas en el auditorio al aire libre del parque de Aluche. En total, podréis disfrutar de nueve películas en cartelera, que se completa con espectáculos de teatro infantil en los escenarios del templete de José Menese, parque Europa, Dehesa del Príncipe y el auditorio de Las Cambrijas.

Ayuntamiento de Madrid Veranos de Latina

El cine de verano se celebrará los viernes y sábados del mes de julio, a partir de las 22.30 h. La programación, dirigida especialmente al público infantil y juvenil, empieza el viernes 3 de julio, con la película 'Momias', y continúa el sábado 4 con 'Guardiana de dragones'. El segundo fin de semana se proyectarán 'Una película de Minecraft' (10 de julio) y 'Superman' (sábado 11). El viernes 17 y el sábado 18 se exhibirán 'Matilda' y 'Paddington: Aventura en la selva' y, el siguiente fin de semana (24 y 25 de julio), podréis disfrutar de 'Bitelchús Bitelchús' y 'Buffalo Kids'. El ciclo se cerrará el viernes 31 con 'Del revés 2'.

Por otra parte, 'Veranos de Latina' también acogerá un ciclo de teatro de calle, bajo el nombre 'Infantil Latina', que llegará a distintos puntos del distrito, los domingos de julio, a las 20.00 h. El templete de José Menese acogerá, el domingo 5, el espectáculo 'La magia del mago Héctor'. Continuarán el día 12, con 'Qui y Jote', en parque Europa y el 19 en Dehesa del Príncipe, con el espectáculo 'Memorias de un elefante', a cargo de la compañía Alquimia Circus. El ciclo finalizará el domingo 26, fecha en la que la compañía Momi Ogalla interpretará 'Los fabulosos Animals'.

Otros cines de verano en Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida; CinePlaza Matadero; Veranos en el Parque (Parque de Santander) o Cibeles de Cine, en la Galería de Cristal.

NO TE LO PIERDAS: Cine, títeres y espectáculos de danza llenan gratis este nuevo gran parque de Madrid: noches especiales para toda la familia en Chamberí