La propuesta cultural, parte de 'Refúgiate en la cultura', ofrece descuentos en franjas horarias específicas

En pleno verano, y con los termómetros marcando temperaturas que llegan a superar los 40 grados, qué mejor plan para enfrentarse al calor que una interesante propuesta cultural. Ya sea una creativa exposición en un museo de la capital, una obra de teatro o un concierto, entre los planes más populares en Madrid, qué mejor que disfrutar de una buena película.

Madrid Film Office - Ayuntamiento de Madrid Cine Paz

Ya sea en un cine de verano al aire libre o en casa, un año más, 'Refúgiate en la cultura', una propuesta de 'Veranos de la Villa' para enfrentarse a las horas más calurosas del día con una gran agenda cultural, convierte el cine en una de sus principales propuestas. Así, más de 15 salas de Madrid bajan los precios de sus entradas este verano, para las sesiones antes de las 17.00 h.

Las entradas, más baratas en estos cines de Madrid

Los mejores cines de verano de Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida; CinePlaza Matadero; Veranos en el Parque (Parque de Santander) o Cibeles de Cine, en CentroCentro.

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