Podréis descubrir una cuidada selección de piezas, que abarcan desde mobiliario antiguo y objetos decorativos con encanto hasta artículos vintage y piezas únicas de colección

La capital acoge una enorme variedad de ferias y mercadillos para aquellos que buscan todo tipo de tesoros. Libros, ropa, muebles, sellos, monedas o juguetes a precios muy competitivos son solo algunas de las cosas que puedes adquirir en la capital. Tan solo hace falta saber a dónde ir y qué mirar. Con populares opciones como El Rastro o el Mercado de Motores, entre muchas otras, más allá del centro de Madrid también se celebran muchos eventos con características similares.

El Rastro de Las Rozas

Vuelve este gran desembalaje a Madrid con talleres, 'food trucks' y charlas

El desembalaje es un tipo de venta que se realiza a pie de camión, donde anticuarios y brocantes descargan sus camiones y furgonetas, repletos de muebles, objetos de decoración y antigüedades, y las venden. Inspirado en los 'deballages' franceses, los productos se desembalan allí mismo y se venden al público general.

Una vez más, la celebración del Gran Desembalaje de Madrid–Las Rozas contará con más de 150 expositores y brocantes anticuarios procedentes de España, Francia y Portugal, donde podréis encontrar todo tipo de tesoros en una experiencia única. La séptima edición del mercado se convierte así en un espacio clave del panorama nacional, en el ámbito de la decoración, las antigüedades, el vintage y el coleccionismo.

Durante dos jornadas, podréis descubrir una cuidada selección de piezas, que abarcan desde mobiliario antiguo y objetos decorativos con encanto hasta artículos vintage y piezas únicas de colección. El desembalaje reúne a comerciantes especializados, anticuarios y coleccionistas que ofrecen productos exclusivos difíciles de encontrar en otros espacios.

Gran desembalaje de Las Rozas

El desembalaje se celebrará al aire libre, ocupando un total de 14.500 metros cuadrados, en un entorno cómodo y accesible, con aparcamiento en la misma zona del recinto. Además de la zona expositiva, este evento contará con actividades complementarias, como talleres, charlas y demostraciones en vivo relacionadas con la restauración, el interiorismo y el coleccionismo. El Gran Desembalaje de Madrid–Las Rozas busca dar un paso más allá, con la incorporación de una zona de 'food trucks', espacios de 'photocall', actividades para el público y música en directo.

Cuándo se celebrará el Gran Desembalaje de Madrid – Las Rozas

En esta ocasión, el mercadillo se celebrará durante los días 15 y 16 de mayo, de 10.30 a 20.30 h, en el Recinto Ferial de las Rozas (avenida Nuestra Señora de Retamar s/n). Tanto la entrada como el parking son gratuitos y si vas en transporte público, puedes hacerlo con el autobús 625 que parte desde Moncloa.

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

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