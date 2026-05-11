El Paseo de Recoletos se convierte un año más en un espacio dedicado a los amantes de la artesanía, con la celebración de una nueva edición de la Feria de Primavera, que reúne artesanos de distintas disciplinas que llegan al centro de la capital con sus nuevas creaciones. Como novedad, este evento, organizado por la Asociación Madrileña de Oficios Artesanos (AMOA) aterriza en una nueva ubicación ampliada, que recorrerá desde la Plaza de Colón hasta la calle Almirante.

Feria de Primavera. Asociación Madrileña de Oficios Artesanos

La artesanía toma el centro de Madrid

Cita imprescindible en el calendario madrileño, este enclave se convierte en un gran escaparate de artesanía contemporánea, impulsando el talento artesano y acercando al público piezas únicas que combinan tradición, creatividad e innovación. Cada pieza expuesta refleja procesos cuidados, materiales nobles y una apuesta firme por el consumo responsable.

Durante más de tres semanas, más de 50 artesanos procedentes de distintos puntos del país presentarán sus creaciones en disciplinas como la cerámica, el textil, la joyería, el vidrio, el cuero y la marroquinería. La nueva localización del recorrido permitirá una experiencia de visita más abierta, accesible y atractiva, favoreciendo el paseo y el descubrimiento en pleno corazón de la ciudad.

Feria de Primavera. Asociación Madrileña de Oficios Artesanos

Además, en esta edición, regresan los sorteos a través de redes sociales, donde podréis participar y ganar vales por un valor total de 1.500 euros, canjeables directamente en los puestos de los artesanos.

Cuándo se celebrará la Feria de Primavera

La XII edición de la Feria de Primavera se celebrará entre los días 13 y 30 de mayo, en horario ininterrumpido, de 11.00 a 21.00 h.

Feria de Primavera. Asociación Madrileña de Oficios Artesanos

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

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