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Llega la Feria de la Primavera con un bonito mercado, talleres de flores de papel y espectáculos infantiles

Este evento contará con una gran programación de actividades para todos los públicos

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Mercado de flores. Shutterstock
Mercado de flores. Shutterstock
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Llega la primavera a Madrid, momento en el que sale el sol y los planes al aire libre están a la orden del día. Ya sea tomar algo en una agradable terraza, dar un paseo por un bonito parque o disfrutar de la gran programación de actividades de las Fiestas de San Isidro, se respira vida en las calles de Madrid. Las Rozas celebra la llegada de esta estación con la Feria de la Primavera.

Magia, un mercado primaveral y actividades para los más pequeños en esta feria de Madrid 

La Feria de la Primavera de Las Rozas contará con una gran programación de actividades para todos los públicos, entre las que figuran talleres de flores de papel, creación de chapas, pintura de flores o elaboración de marcos de fotos, entre otros; un espectáculo de pompas de jabón; pintacaras; globoflexia o el show de El Mago Juande Rodríguez.

Además, durante estas jornadas, también podréis disfrutar de un mercado primaveral, con una amplia oferta de productos y artículos de decoración. La Feria de la Primavera de Las Rozas se celebrará en la Plaza de España del municipio madrileño entre los días 8 y 17 de mayo, de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 21.30 h.

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