Con un cartel de artistas nacionales e internacionales, la sexta edición se celebrará entre los días 24 y 30 de septiembre

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos.

Vuelve el festival CaixaBank Madrid Live Experience

El festival CaixaBank Madrid Live Experience celebra su sexta edición con una gran programación que volverá a convertir el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío en uno de los grandes escenarios musicales del otoño madrileño. Con artistas nacionales e internacionales, que abarcan desde la canción de autor y el rock blues hasta la música instrumental o las propuestas familiares, el objetivo es apostar por una oferta cultural diversa y de calidad para todos los públicos.

@ivannalegler Perotá Chingó

El festival, que se celebrará entre los días 24 y 30 de septiembre, arranca con con Bebe, que celebra el vigésimo aniversario de 'Pafuera telarañas', el álbum que marcó el inicio de su carrera. La artista repasará junto a su banda las canciones más emblemáticas de este trabajo en una gira muy especial con la que conmemora dos décadas de uno de los discos más influyentes de su generación. El viernes 25, será el turno de Zucchero, una de las figuras más reconocidas del rock blues italiano y uno de los artistas europeos con mayor proyección internacional, coincidiendo además con el 30 aniversario de su icónico álbum 'Spirito DiVino'.

La mañana del 26 de septiembre estará reservada para el público familiar, con el espectáculo participativo de Fetén Fetén, que invita a descubrir la riqueza de la música popular a través de instrumentos insólitos y mucho humor

Al día siguiente, el domingo 27 por la mañana, Pica Pica regresará con '¡Hola Caracola!', un musical interactivo que reúne algunos de sus mayores éxitos y que continúa conquistando a pequeños y mayores. Ese mismo día, Riopy ofrecerá una de las propuestas más singulares del festival. El pianista y compositor francés presentará un directo de gran intensidad emocional en el que el piano se convierte en el vehículo de una experiencia inmersiva y profundamente personal.

El martes 29 de septiembre llega el turno de Perotá Chingó, dúo argentino que fusiona el folk latinoamericano con una sensibilidad contemporánea. El grupo presentará su etapa más reciente en un concierto íntimo que refleja la evolución artística de un proyecto convertido en referente de la escena independiente iberoamericana.

Zenet Zenet

La sexta edición del festival se cerrará el miércoles 30 de septiembre con Zenet, una de las voces más personales del jazz y la canción de autor en español. El artista presentará en directo 'Las manos y la voz', su nuevo trabajo discográfico, un álbum íntimo que recupera la esencia de la canción a través de géneros como el bolero, el tango o la bossa nova, reafirmando su inconfundible personalidad artística.

Cómo conseguir entradas para el festival

Las entradas generales para los distintos conciertos del festival CaixaBank Madrid Live Experience, que se celebrará entre los días 24 y 30 de septiembre en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, ya están disponibles para reserva, con un coste que parte desde los 16,50 €.

Otros festivales de música que se celebrarán en Madrid

Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la música en directo. Este año, entre los festivales más destacados, contáis con opciones como Mad Cool, Noches del Botánico, Coca-Cola Music Experience 2026, Jardín de las Delicias, Brava Madrid 2026 o Time Warp.

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