Con más de 600.000 metros cuadrados, las actuaciones musicales nocturnas aterrizan en este espacio de la capital

Llega el verano y qué mejor que disfrutar de un buen plan al aire libre. Ya sea darse un refrescante chapuzón en alguna piscina municipal, una piscina con agua salada y hasta una entretenida piscina de olas para toda la familia, dar un agradable paseo por el parque o salir a tomar algo en una terraza con los amigos, dile adiós a quedarte en casa, pues la nueva estación representa el momento de no pisar tu salón en todo el día.

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Y, entre los mejores planes para disfrutar del buen tiempo, qué mejor que un concierto al aire libre. Ya sea el exitoso paso de Bad Bunny por la capital, o todo tipo de festivales que abarcan una gran variedad de géneros musicales, como electrónica o reggaeton, las 'Noches de Pradolongo' llegan al gigantesco parque de Pradolongo, con más de 600.000 metros cuadrados, y una variada propuesta musical gratuita.

Así, el sábado 6 de junio, las Noches de Pradolongo acogerán en su escenario el concierto de Patax, un grupo de jazz fusión, que actuará en el Espigón Parque de Pradolongo a las 21.30 h. Como broche del festival, también podréis disfrutar del concierto de Teo Lucadamo, el sábado 13 de junio, a las 21.30 h, en la misma ubicación.

Los mejores conciertos de junio en Madrid

Madrid está llena de música. Las salas de conciertos, bares y grandes clubs ofrecen casi a diario actuaciones de lo más variado, desde nuevos grupos de la escena independiente hasta grandes bandas y artistas de fama internacional, además de importantes festivales. Entre las mejores actuaciones del mes, podréis encontrar los conciertos de Bad Bunnny, DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra, Rigoberta Bandini, Conan Gray o Humbe.

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