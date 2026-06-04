Esta propuesta se abre al aire libre, invitando al baile y al encuentro con una variedad de conciertos

La capital, epicentro festivalero por excelencia, celebra a lo largo del año una gran variedad de eventos musicales, donde disfrutar de los mejores temas de una gran variedad de géneros. Durante los próximos meses, podréis disfrutar de festivales como Noches del Botánico 2026, Love The 90's Festival, A Summer Story o Puro Latino Madrid Fest 2026, entre muchos otros. Y, ahora, este verano, la música electrónica intrépida vuelve al centro de Madrid.

@rhrmusiq

Este ciclo de conciertos renace como un festival en Madrid

El prestigioso ciclo de conciertos Soundset evoluciona y se convierte en Soundset Festival, un nuevo formato que conserva la esencia que lo ha definido desde sus inicios, al tiempo que amplía sus horizontes y multiplica la experiencia. Tras cuatro temporadas consolidándose como un espacio singular para la escucha en Conde Duque, este proyecto vuelve al patio de un emblemático edificio del siglo XVIII y se abre al aire libre con una propuesta que invita al baile y al encuentro.

El viernes 12 de junio, el nuevo festival, que se celebrará en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, arranca con los sonidos pausados, relucientes y envolventes de Dj Python Back to Back con Loidis (Huerco S), seguido de la presión rítmica de los nuevos lenguajes brasileños de RHR y una oportunidad para ver a una leyenda no solo del 'dubstep' sino de la música electrónica contemporánea como MALA.

La jornada del sábado, 13 de junio, comienza con la electrónica arriesgada de Carne_kddo, del Colectivo madrileño Lágrima, y el 'hyper pop' y el 'bass de' Tracey, mientras Nick León presenta en directo su colección de 'bangers' de las nuevas mutaciones de los sonidos latinos actuales. El cierre del festival correrá a cargo de una selectora brillante que es capaz de mezclar post-punk anguloso, bajos de 'soundsystem', 'techno' hipnótico, 'house vintage' y sensual, y 'footwork' neumático combinando una narrativa psicodélica y envolvente que CCL explora con tensión y una euforia sutil.

@nicknoexit

Cómo conseguir entradas para Soundset Festival

La apertura de puertas se llevará a cabo a las 19.00 h. Las entradas generales para Soundset Festival ya disponibles para reserva, con un coste de 20 € por día.

Los mejores conciertos de junio en Madrid

Madrid está llena de música. Las salas de conciertos, bares y grandes clubs ofrecen casi a diario actuaciones de lo más variado, desde nuevos grupos de la escena independiente hasta grandes bandas y artistas de fama internacional, además de importantes festivales. Entre las mejores actuaciones del mes, podréis encontrar los conciertos de Bad Bunnny, DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra, Rigoberta Bandini, Conan Gray o Humbe.

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