Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la música. Escenario de todo tipo de festivales, al igual que conciertos de reconocidos artistas y bandas nacionales e internacionales, como Linkin Park, My Chemical Romance, Bruno Mars o Shakira, entre muchos otros, puede que no haya mejor plan que disfrutar de lo mejor de la música en directo en la capital.

Alfredo Arias

Conciertos gratis de La Bien Querida y Ariel Rot en este municipio de Madrid

Un año más, Rivas-Vaciamadrid acoge la celebración del Festival de las Ideas y de la Cultura que, entre todas sus actividades, cuenta con una fuerte oferta musical, con varios conciertos gratuitos. El festival, organizado por elDiario.es, pasará por distintos escenarios del municipio, como el Auditorio Pilar Bardem y la Plaza de la Constitución.

La fiesta musical arrancará el viernes 26 de junio, con la actuación de la banda emergente de punk-pop Señora!, seguidos del plato fuerte de la noche, el gran concierto gratuito del mítico Ariel Rot, a las 21.30 h. Inés Hernand se encargará de cerrar esta jornada con su DJ set. Al día siguiente, Jordi Évole se subirá al escenario con su banda, Los Niños Jesús, seguido de La Bien Querida, todo un referente de la escena indie nacional. El broche de oro de esta edición lo pondrá Hinds, con su DJ set.

Más allá de los conciertos, la música se colará en otros espacios de la programación, como un 'showcooking' que busca fusionar la alta gastronomía con el ritmo más actual. Así, la chef con estrella Michelin Sara Peral cocinará en directo apoyada por el motor rítmico de Arde Bogotá: Pepe y Jota, bajista y batería del grupo, encargados de poner la banda sonora a este encuentro.

Ariel Rot Ariel Rot

Los mejores conciertos de junio en Madrid

Madrid está llena de música. Las salas de conciertos, bares y grandes clubs ofrecen casi a diario actuaciones de lo más variado, desde nuevos grupos de la escena independiente hasta grandes bandas y artistas de fama internacional, además de importantes festivales. Entre las mejores actuaciones del mes, podréis encontrar los conciertos de Bad Bunnny, DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra, Rigoberta Bandini, Conan Gray o Humbe.