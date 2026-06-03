La quinta edición de Piano City Madrid también contará con un total de ocho estrenos

Un año más, las melodías del piano vuelven a conquistar los oídos y corazones de la capital. Conocida experiencia musical que regresa por quinta vez a Madrid, y que se celebrará en distintos espacios culturales de la capital, estamos hablando, por supuesto, de Piano City Madrid, evento que viaja entre modernos auditorios, plazas y espacios inusuales.

Piano City Madrid

Madrid se llena de pianos este verano

Entre los días 26 y 28 de junio, podréis disfrutar de un total de 59 conciertos gratuitos, repartidos por más de una decena de espacios culturales de la capital, entre los que se encuentran CentroCentro; Matadero Madrid; el Espacio Cultural Serrería Belga; el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque; Goethe-Institut Madrid; el Instituto Italiano de Cultura de Madrid; la Sala Hinves; el Hotel Emperador o el Espacio Mistral, entre otras localizaciones.

A lo largo de estas jornadas musicales, que regresan con melodías de música clásica, jazz, flamenco, improvisación, electrónica e incluso creación experimental, podréis disfrutar de un total de ocho estrenos. Piano City nace de la visión del música alemán Andreas Kern para celebrar la diversidad y la riqueza del piano como instrumento.

Piano City Madrid

Los mejores conciertos de junio en Madrid

Madrid está llena de música. Las salas de conciertos, bares y grandes clubs ofrecen casi a diario actuaciones de lo más variado, desde nuevos grupos de la escena independiente hasta grandes bandas y artistas de fama internacional, además de importantes festivales. Entre las mejores actuaciones del mes, podréis encontrar los conciertos de Bad Bunnny, DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra, Rigoberta Bandini, Conan Gray o Humbe.

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