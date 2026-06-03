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Conciertos de piano gratis toman Madrid: jazz, flamenco y música clásica en jardines escondidos, un hotel en Gran Vía e incluso un hospital

La quinta edición de Piano City Madrid también contará con un total de ocho estrenos

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Piano City Madrid
Piano City Madrid | Piano City Madrid
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Un año más, las melodías del piano vuelven a conquistar los oídos y corazones de la capital. Conocida experiencia musical que regresa por quinta vez a Madrid, y que se celebrará en distintos espacios culturales de la capital, estamos hablando, por supuesto, de Piano City Madrid, evento que viaja entre modernos auditorios, plazas y espacios inusuales.

Piano City Madrid
Piano City Madrid

Madrid se llena de pianos este verano

Entre los días 26 y 28 de junio, podréis disfrutar de un total de 59 conciertos gratuitos, repartidos por más de una decena de espacios culturales de la capital, entre los que se encuentran CentroCentro; Matadero Madridel Espacio Cultural Serrería Belga; el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque; Goethe-Institut Madrid; el Instituto Italiano de Cultura de Madrid; la Sala Hinves; el Hotel Emperador o el Espacio Mistral, entre otras localizaciones.

A lo largo de estas jornadas musicales, que regresan con melodías de música clásica, jazz, flamenco, improvisación, electrónica e incluso creación experimental, podréis disfrutar de un total de ocho estrenos. Piano City nace de la visión del música alemán Andreas Kern para celebrar la diversidad y la riqueza del piano como instrumento.

Piano City Madrid
Piano City Madrid

Los mejores conciertos de junio en Madrid

Madrid está llena de música. Las salas de conciertos, bares y grandes clubs ofrecen casi a diario actuaciones de lo más variado, desde nuevos grupos de la escena independiente hasta grandes bandas y artistas de fama internacional, además de importantes festivales. Entre las mejores actuaciones del mes, podréis encontrar los conciertos de Bad Bunnny, DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra, Rigoberta Bandini, Conan Gray o Humbe.

NO TE LO PIERDAS: Vuelven los conciertos al aire libre y el cine de verano a la azotea más cultural de Madrid

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