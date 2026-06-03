El objetivo de esta iniciativa es acercar la música clásica a la ciudadanía, de forma divertida y didáctica

Si siempre has querido dirigir tu propia orquesta, llega a Madrid una oportunidad única. El distrito de Salamanca acoge, este mismo viernes 5 de junio, el encuentro 'Tú diriges la orquesta', una actividad participativa, parte de la programación de 21 DISTRITOS, donde podréis subir al escenario y tomar la batuta frente a un grupo de 12 músicos de la Asociación Cultural Orquesta Juvenil Europea de Madrid (OJEM), que seguirá todas las indicaciones de los espontáneos que deseen dirigir esta formación musical.

Conviértete en un director de orquesta durante un día en Madrid

El objetivo de esta iniciativa es acercar la música clásica a la ciudadanía, invitando a descubrir la dirección orquestal de forma divertida y didáctica. Esta actividad tendrá lugar en el parque Eva Duarte de Perón, a las 20.30 h. Además de esta sesión en Salamanca, la actividad se desarrollará próximamente en otras ubicaciones, como el parque de Berlín de Chamartín (13 de junio); el parque de La Vaguada de Fuencarral-El Pardo (14 de junio) y el parque de José Luis Sampedro de Chamberí (20 de junio), a la misma hora.

El proyecto musical de la OJEM reúne a instrumentistas y coristas de todas las edades, orígenes y niveles. Nació en 2005 como grupo de cámara en el Liceo Francés de Madrid, dirigido por Adriana Tanus, y hoy integra a más de 400 músicos y cantantes.

Los mejores conciertos de junio en Madrid

Madrid está llena de música. Las salas de conciertos, bares y grandes clubs ofrecen casi a diario actuaciones de lo más variado, desde nuevos grupos de la escena independiente hasta grandes bandas y artistas de fama internacional, además de importantes festivales. Entre las mejores actuaciones del mes, podréis encontrar los conciertos de Bad Bunnny, DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra, Rigoberta Bandini, Conan Gray o Humbe.