Cada vez queda menos para la esperada visita del papa León XIV a la capital, un evento que tendrá lugar entre los días 6 y 9 de junio. Un evento sin precedentes, Madrid ya se prepara para la llegada del Santo Padre, acontecimiento que supone afecciones en distintos puntos de la ciudad, siendo necesario la elaboración de planes de movilidad, seguridad y emergencia.

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En Madrid, se espera una afluencia durante los días de la visita de 500.000 personas en la plaza de Lima y de 1,5 millones en la plaza de Cibeles. En cuanto a movilidad, la vigilia del día 6 y la eucaristía del 7 generarán importantes afecciones en la ciudad, especialmente en el eje Recoletos-Castellana, entre las plazas de Cibeles y Lima. Los organizadores de estos actos prevén importantes ocupaciones en estos enclaves, que serán más intensas a partir del lunes 25 de mayo.

En Cibeles, las cargas y descargas nocturnas, sin ocupación de calzada, comenzarán hoy, día 21. El próximo sábado, 23 de mayo, quedará ocupado de forma permanente el carril derecho del paseo de Recoletos sentido norte. Por otra parte, el lunes 25, se procederá a la ocupación de las dársenas de autobuses nocturnos de la plaza, además de tres carriles del paseo de la Castellana para la instalación de la plataforma reservada al coro de la eucaristía. Ese mismo día, comenzará el montaje del altar, aunque estos trabajos no supondrán una ocupación de calzada. Será el 4 de junio cuando se concrete el corte prácticamente total del tráfico en la plaza de Cibeles.

En la plaza de Lima, a partir de este jueves se ocupará de forma permanente el carril izquierdo del paseo de la Castellana en sentido norte, desde la plaza de San Juan de la Cruz hasta Raimundo Fernández Villaverde. El lunes 25, se ocuparán todos los carriles centrales del paseo de la Castellana en esta plaza, de forma que los vehículos podrán circular por los carriles centrales hasta la glorieta de Lima, teniéndose que desviar desde allí a los carriles laterales. El 3 de junio, se procederá al corte prácticamente total del tráfico en los carriles centrales del paseo de la Castellana.

Itinerarios alternativos para moverse por Madrid: autobuses y bicimad gratis

A partir del lunes 25 de mayo, se recomienda el uso del transporte público, evitando los desplazamientos por el centro de la ciudad si viajáis en vehículo privado. Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) y el servicio de bicimad serán gratuitos entre los días 3 y 9 de junio. Se prevé un refuerzo de hasta 184 autobuses el sábado 6 y domingo 7 de junio

En Lima, el sábado 6 de junio, se desviarán 22 líneas (3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 40, 43, 45, 51, 61, 68, 69, 73, 120, 126, 147, 150) y se suprimirán otras durante la vigilia (149 y S10). El servicio especial S10 entre plaza de Castilla y Nuevos Ministerios se verá afectado, debido a los cortes en los días previos a este acto.

El domingo 7, en la plaza de Cibeles, un total de 25 líneas verán desviado su itinerario: 001, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 34, 37, 40, 45, 46, 51, 53, 74, 146, 149, 150, Express Aeropuerto. Se suprimirá la línea 002 durante la misa y las líneas nocturnas verán modificadas sus cabeceras.

EMT Madrid y bicimad. Ayuntamiento de Madrid

Estos museos de Madrid abren sus puertas gratis durante una noche por la visita del Papa León XIV

Con motivo del visita del Papa León XIV a España, un total de 15 museos y entidades culturales madrileñas abrirán sus puertas de forma gratuita, y con horario ampliado, la noche del sábado 6 al domingo 7 de junio. Bajo el nombre 'Noche en Blanco (y Amarillo)' esta jornada especial tiene como objetivo acercar el patrimonio artístico y cultural de la capital a la ciudadanía.

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